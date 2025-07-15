ЦСКА благодаря голу Дивеева обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России

Неожиданный уход сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА вынудил менеджмент столичного клуба срочно искать замену, которой стал кот в мешке швейцарец Фабио Челестини. «Питерец.ру» сомневается, что Челестини, в основном тренировавший в родной Швейцарии, сумеет сразу адаптироваться к российским реалиям. А начинал свою тренерскую карьеру новый наставник ЦСКА с должности ассистента у живой легенды немецкого футбола Бернда Шустера в испанской «Малаге».

Матч за Суперкубок состоялся на «Ак Барс Арене» в Казани. Ворота армейцев защищал вечный Игорь Акинфеев, который сумел отыграть «на ноль». При этом ударная мощь «Быков» по именам впечатляет: Эдуард Сперцян, Виктор Са, Жоау Батчи и Джон Кордоба. Главным героем игры стал защитник ЦСКА Игорь Дивеев, отметившийся в протоколе матча и в первом, и во втором таймах.

В первой половинке Дивеев схлопотал «горчичник» от главного арбитра встречи Артёма Чистякова (Азов), а после перерыва именно Дивеев стал автором победного для ЦСКА мяча. Иван Обляков навесил с углового на Виллиана Рошу, прошла скидка на Дивеева – и счёт 1:0 удержался до финального свистка. В концовке получил красную карточку краснодарский нигериец Мозес Кобнан.