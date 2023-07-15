Иван Сергеев сплоховал в серии пенальти, но вратарь Михаил Кержаков не подвёл, и «Зенит» взял Суперкубок – 2023

Если бы не уверенная игра Михаила Бирюкова Кержакова в серии послематчевых пенальти, то «Зенит» мог бы любезно вручить Суперкубок ЦСКА. Все знают, насколько силён армейский вратарь Игорь Акинфеев в серии пенальти, но сегодня его превзошёл Кержаков.

Перед выяснением отношений в послематчевой серии зрители казанского стадиона наблюдали безголевые 90 минут основного времени и почти 10 минут компенсированного главным арбитром Сергеем Карасёвым. «Питерец.ру» должен похвалить Кержакова ещё и за уверенную игру в нескольких игровых моментах. В первом тайме на стороне «Зенита» сыграла перекладина ворот и полевой игрок «на ленточке», подстраховавший голкипера «сине-бело-голубых».

А во второй половине игры Кержаков ликвидировал ещё один опасный момент, и команды приступили к исполнению ударов с «точки». Первые четыре удара и ЦСКА, и «Зенита» были точными, забили у армейцев Чалов, Гайч, Набабкин и Заболотный, у петербуржцев – Малком, Сутормин, Мостовой и Бакаев. После этого Кержаков переиграл Гаича (не Гайча!), но Иван Сергеев бездарно запорол свою попытку. Но сохранивший самообладание Кержаков нейтрализовал удар Ермакова. Бразилец Ренан издевательски забил Акинфееву, и «Зенит» завоевал Суперкубок.