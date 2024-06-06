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Питерец.ру » Спорт » Тренировавший «Локомотив» Марко Николич попробует свои силы в ЦСКА

Тренировавший «Локомотив» Марко Николич попробует свои силы в ЦСКА

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.reuters.com
Все ли рады грядущему назначению сербского специалиста в ЦСКА?

На фоне новости о том, что «Локомотив» решил продлить трудовое соглашение с Михаилом Галактионовым бывший тренер железнодорожников Марко Николич внезапно возник в качестве нового главного тренера ЦСКА. «Питерец.ру» напоминает: родившийся в 1979 году Николич имеет опыт работы в России – с «Локомотивом».

Сменив самого Юрия Сёмина, Николич встал у руля «Локомотива» весной 2020 года. Есть у Николича и достижения – Кубок России и бронза, но долго поруководить своим первым российским клубом серб не сумел: в октябре 2021 года контракт был расторгнут с формулировкой «по обоюдному согласию сторон».

И вот – новый вызов: Николича позвали в ЦСКА. Владимиру Федотову не простили того, насколько ЦСКА просел по сравнению с итогами прошлого чемпионата, а самый простой рецепт встряхнуть команду – поменять тренера. Немного смущает, что серб до назначения в ЦСКА прозябал в ОАЭ, куда как правило едут «за длинными рублём» (или динаром).

Комментирую замену Федотова на Николича, Валерий Газзаев высказал интересную мысль: лучше бы ЦСКА пригласил на пост главного тренера хорошо зарекомендовавшего себя в «Балтике» Сергея Игнашевича. Историю и традиции ЦСКА Игнашевич знает явно лучше, а по возрасту они с Николичем – ровесники.

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