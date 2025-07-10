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Питерец.ру » Спорт » Андрей Локтионов стал очередным новичком СКА после прихода в команду Тревора Мёрфи, Брендана Менелла и Игоря Ларионова-младшего

Андрей Локтионов стал очередным новичком СКА после прихода в команду Тревора Мёрфи, Брендана Менелла и Игоря Ларионова-младшего

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
hcsibir.ru
Переход Тревора Мёрфи (на фото) в СКА затянулся, но всё-таки состоялся.

Канадский защитник Тревор Мёрфи, которому в середине июля исполнится 30 лет, играет в КХЛ с 2019 года. До появления в СКА Мёрфи поиграл за «Куньлунь», «Ак Барс» и «Сибирь», в составе которой стал настоящей звездой Лиги. Клубный сайт СКА сообщает статистику Мёрфи за всё время выступлений в КХЛ – 301 матч и 197 (52+145) очков. Контракт с Мёрфи менеджмент петербургского клуба заключил на два сезона.

«Питерец.ру» не удивился появлению в СКА Игоря Ларионова-младшего: разговоры об этом пошли сразу же после смены главного тренера невских армейцев. Раньше Ларионов-младший играл за «Торпедо»: в составе нижегородцев сын главного тренера СКА набрал 73 (20+53) очка за 127 игр в КХЛ.

Защитник Брендан Менелл родился в США, но легионером в КХЛ не считается, поскольку получил российское гражданство. Чтобы заполучить Менелла, впервые засветившегося в КХЛ в составе минского «Динамо», СКА провернул обмен с московским «Динамо» – клубом, за который защитник выступал с 2022 года. Теперь Менелл – в Санкт-Петербурге, а состав московских динамовцев пополнили защитник Тимур Кол и вратарь Станислав Бережной.

Ещё одним новичком СКА стал 35-летний нападающий Андрей Локтионов, который ранее выступал за «Спартак».


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