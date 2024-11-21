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Питерец.ру » Спорт » Вратарь Никита Серебряков и нападающий Эмиль Галимов переходят из СКА в «Авангард»

Вратарь Никита Серебряков и нападающий Эмиль Галимов переходят из СКА в «Авангард»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Серебряков пришёл в СКА в статусе лучшего голкипера КХЛ, а уходит резервистом, не попадавшим даже в заявку.

Различные хоккейные инсайдеры оказались правы: вместе с Никитой Серебряковым в омский «Авангард» отправляется Эмиль Галимов: «Питерец.ру» ранее отмечал хорошую игру этого нападающего в составе «СКА-Невы» в ВХЛ. Сайт СКА уже сообщил, что Галимов стал «Ястребом» и поблагодарил хоккеиста время, поведённое в Санкт-Петербурге, пожелав дальнейших успехов на новом витке карьеры. Любители хоккея знают, что в составе СКА Галимов однажды «отгрузил» хет-трик «Авангарду» (было это 4 года назад), этим явно впечатлив будущего работодателя.

29-летний Никита Серебряков должен был стать «железным» первым номером СКА на несколько сезонов. Но этой осенью Серебряков исчез даже из запаса невских армейцев, и вот ситуация разрешилась. В «Авангард» уже есть два вратаря – это Павел Хомченко и Михаил Бердин. Но Хомченко не всегда надёжен, а Бердину мешают заиграть травмы. Серебряков должен восстановить форму, поэтому пока первым номером омичей скорее всего будет Хомченко. На счету Серебрякова – более 250 матчей в КХЛ. Состав СКА теперь пополнит голкипер Станислав Бережной.

«Авангард» неудачно выступает в этом сезоне: сейчас идут кадровые перемены, но главный тренер омичей Сергей Звягин пока удерживается на своём посту.

Все по теме: хоккей, СКА
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