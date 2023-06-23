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Питерец.ру » Спорт » В «Динамо-ЛО» один Артём сменил другого: после появления Довганя стало известно о расставании с Мельниковым

В «Динамо-ЛО» один Артём сменил другого: после появления Довганя стало известно о расставании с Мельниковым

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.nn-volley.ru
Клубный долгожитель Артём Мельников покинул «Динамо-ЛО», но ему нашли достойную замену.  

«Питерец.ру» догадывается, что решение избавиться от Артёма Мельникова может быть связано с появлением в составе волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Артёма Довганя. Всё дело в одинаковом амплуа – оба спортсмена являются центральными блокирующими. Российская школа волейбола славится именно подготовкой сильных игроков на блоке – сразу приходят на ум имена Дмитрия Мусэрского и Александра Волкова.

6 июля новичку сосновоборцев Довганю исполнится 34 года – это означает, что менеджмент «Динамо-ЛО» решил сделать ставку на опыт. Пресс-служба «Динамо-ЛО» информирует, что Довгань, рост которого 204 см, начал заниматься волейболом в 10 лет, а профессиональную карьеру начал в хабаровского «Динамо». После этого Довгань выступал за «НОВУ» и «Грозный», а с 2018 по 2022 год играл за «Газпром-Югру». В сезон – 2022/2023 Довгань защищал цвета нижегородской команды АСК. Важно отметить: по итогам прошлого сезона Довгань стал третьим во всей мужской Суперлиге по количеству блоков, отстав лишь от Ивана Яковлева и Ильи Власова.

Артёму Мельникову 28 июня исполнится 24 года, и в составе «Динамо-ЛО» он провёл девять сезонов. Воспитанник клуба из Ленобласти, Мельников прошёл все ступени мастерства, и уже клуб поблагодарил его.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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