Валентин Стрильчук стал очередным новичком «Динамо-ЛО» Александра Климкина

Отставка Олега Согрина, случившаяся по ходу сезона – 2020/2021, завершила целую тренерскую эпоху в «Динамо-ЛО». Однако текущие результаты сосновоборцев на тот момент были столь удручающими, что «Питерец.ру» даже видел мнение, что Согрин стал «тренером-разочарованием» волейбольной Суперлиги.

Александра Климкина не нужно особо представлять любителям волейбола Петербурга и Ленобласти: этот специалист уже возглавлял «Зенит». После командировки в «Енисей» Климкин встал у руля «Динамо-ЛО» и теперь комплектует свою команду.

Вряд ли можно считать неожиданным кадровым решением повторное появление в рядах динамовцев 36-летнего Валентина Стрильчука. Клубный сайт отметил вехи карьеры Стрильчука, который в далёком 2007 году впервые стал игроком «Динамо-ЛО». Другим «возвращенцем» команды стал Максим Пурин, который в завершившемся чемпионате выступал за «Нефтяник» из Оренбурга. Ещё одним новичком команды Климкина стал либеро Никита Вишневецкий, а доигровщик Денис Бирюков пролонгировал контракт с клубом.