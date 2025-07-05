Победительницей женской шахматной Высшей лиги стала петербурженка Анастасия Боднарук, набравшая 7 очков из 9

Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук хорошо знает, что такое Суперфинал чемпионата России: ей доводилось не только играть там, но и завоёвывать медали. В заключительном туре завершившейся сегодня Высшей лиги в Липецке Бондарук сыграла вничью с Викторией Лоскутовой и финишировала в гордом одиночестве – 7 очков из 9. «Питерец.ру» напоминает турнирный путь Боднарук.

После поражения в стартовом туре от Анастасии Дубниковой рейтинг-лидер турнира Боднарук выиграла четыре партии подряд – у Варвары Попенковой, Олеси Власовой, Валерии Клеймёновой и занявшей в итоге второе место Яны Жаповой. В 6-м туре Боднарук сыграла вничью с Маргаритой Потаповой, затем одержала победы над Дарьей Войт и Екатериной Гольцевой.

В пятёрку, прошедшую в женский Суперфинал, попали ещё четыре участницы турнира – Жапова, Потапова Гольцева и экс-чемпионка России Екатерина Ковалевская. Из-за худшего коэффициента за бортом Суперфинала оказались Лоскутова, ещё одна экс-чемпионка страны Наталья Погонина и Марина Корнева.

В первую десятку попали набравшие по 5,5 очков две петербургские шахматистки – ставшая девятой Марина Кузнецова и Мария Якимова. Татьяна Гетьман (5,5 очков) – 11-е место, Ольга Карманова (5 очков) – 16-е место.







