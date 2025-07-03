Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук по итогам 6-го тура Высшей лиги входит в лидирующую пятёрку вместе с Ковалевской, Потаповой, Войт и Гольцевой

Вот и закончилась победная серия Анастасии Боднарук в продолжающейся в Липецке Высшей лиги чемпионата России по шахматам. Со 2-го по 5-й туры Бондарук последовательно обыграла Варвару Попенкову (Ленобласть), Олесю Власову (Воронежская область), Валерию Клеймёнову (Новосибирская область) и Яну Жапову (Забайкальский край). На этот раз Боднарук разошлась миром с Маргаритой Потаповой из Краснодарского края.

Боднарук, Потапова, москвички Дарья Войт и Екатерина Ковалевская и выигравшая свою партию в 6-м туре Екатерина Гольцева из Нижнего Новгорода набрали по 4,5 очка. «Питерец.ру» напоминает, что в Суперфинал пройдут пять участниц Высшей лиги, но будут ли это Ковалевская, Потапова, Войт, Боднарук и Гольцева – покажет финиш.

Если прошлый тур стал для петербургских шахматисток феноменально успешным (6,5 очков из 7 возможных), то на этот раз три петербурженки проиграли: Мария Якимова – Гольцевой, Марина Кузнецова – Жаповой, Анастасия Шишкарёва – Анне Голубовой. Ничьей завершилась партия между Татьяной Гетьман из Северной столицы и Анной Журовой из Воронежской области. Ольга Карманова набрала 4 очка после ничьей с Викторией Лоскутовой с Алтая. Евгения Овод победила родившуюся в 2014 году Алису Генриэтту Юнкер.