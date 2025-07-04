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Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук после победы в 8-м туре Высшей лиги над Екатериной Гольцевой набрала 6,5 очков и обеспечила себе участие в Суперфинале чемпионата России

Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук после победы в 8-м туре Высшей лиги над Екатериной Гольцевой набрала 6,5 очков и обеспечила себе участие в Суперфинале чемпионата России

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fide.com
После проигрыша в 1-м туре Боднарук просто сметает соперниц на пути в Суперфинал!

Ошиблись те, кто ожидал быстрой ничьей в партии лидировавших в женской Высшей лиге после 7-го тура Анастасии Боднарук и Екатерины Гольцевой. Партия на 1-й доске затянулась до 123-го хода и завершилась победой Боднарук в глубоком эндшпиле. Петербурженка набрала 6,5 очков и возглавляет турнирную таблицу в гордом одиночестве. «Питерец.ру» надеется, что Боднарук не просто квалифицируется в Суперфинал (в этом сомнений уже нет), а станет победительницей Высшей лиги – 2025.

Несколько неожиданно на втором месте расположилась победившая краснодарскую шахматистку Маргариту Потапову Яна Жапова из Забайкальского края. У Жаповой – 6 очков и отличные шансы попасть в Суперфинал. А вот Ольге Кармановой повторить свой прошлогодний успех, когда молодая петербурженка попала в барнаульский Суперфинал, не светит – второе поражение подряд. На 43-м ходу в партии с экс-чемпионкой России Екатериной Ковалевской Карманова признала своё поражение.

Миром разошлись в этом туре представляющие город на Неве Мария Якимова и Марина Кузнецова. Выиграла свою партию Татьяна Гетьман, а вот Евгения Овод потерпела поражение. Провальным получился турнир для двух участниц из Воронежской области – Анны Журовой и Олеси Власовой.

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