Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук лидирует в финале Гран-При России по быстрым шахматам в Сочи, выиграв восемь партий из девяти

Складывается ощущение, что шахматисты собираются в Сочи по разным поводам практически круглый год. Вот и сейчас на этом курорте проходит финал Гран-При России по быстрым шахматам (рапиду). Контроль времени – 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход.

Отлично идёт по турнирной дистанции петербурженка Анастасия Боднарук, набравшая 8 очков за 9 туров. Стартовала Боднарук с четырёх побед подряд – над Маргаритой Потаповой (Краснодарский край), Еленой Томиловой (Крым), Марией Афанасьевой (ДНР) и Екатериной Гольцевой. В 5-м туре Боднарук белыми проиграла Валерии Клеймёновой из Ульяновской области, после чего последовала новая победная серия. С 6-го по 9-й туры Боднарук выиграла у Марины Каменской (Крым), Вероники Шубенковой (Нижегородская область), Дарьи Войт (Москва) и Татьяны Червяковой (Костромская область).

На втором месте идёт Клеймёнова – 7,5 очков, третья – победительница Высшей лиги Дарья Войт, набравшая 6,5 очков. Известны четыре следующие соперницы Боднарук – это Олеся Власова (Воронежская область), Екатерина Борисова (Москва), Алёна Волчкова (Курганская область) и подмосковная шахматистка Ольга Дружинина.

Боднарук примет участие и в чемпионатах мира по блицу и рапиду в Нью-Йорке.