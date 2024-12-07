ента новостей

02:12
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук лидирует в финале Гран-При России по быстрым шахматам в Сочи, выиграв восемь партий из девяти
01:41
Лидирующее в ВХЛ петербургское хоккейное «Динамо» вслед за 7:0 в матче с клубом «Торпедо-Горький» разгромило и воскресенский «Химик» со счётом 5:0
12:11
На улице Седова иномарка сбила 16-летнюю девушку
12:06
В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила пешехода
11:47
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Северного проспекта
11:38
В Приморском районе поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Авиаконструкторов
11:30
На Бухарестской улице автоледи на иномарке сбила 12-летнего мальчика
11:25
В Кингисеппе молодой человек на «Ладе» насмерть сбила пожилую женщину
11:15
В Ломоносовском районе иномарка вылетела в кювет. Пострадали двое детей
11:11
На трассе "Нарва" иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель погиб
10:52
В центре Петербурга ликвидировано подпольное казино
09:55
Словацкое Генконсульство закрывается
09:38
Многодетным семьям помогут с ипотекой?
09:16
«Я рисую Мир!»: выставка детских рисунков из Донбасс
03:08
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх сетах одолел клуб «Газпром-Югра», одержав пятую победу подряд в чемпионате Суперлиги
02:20
«Вертушка Мальцева» в исполнении Джиошвили помогла московскому «Динамо» победить СКА в «Ледовом» со счётом 4:2
17:25
В Приморском районе со стрельбой задерживали водителя «Вольво»
16:55
Полное замещение иностранного ПО в России произойдет в течении 5 лет
16:51
Премьера спектакля «Тайна третьей планеты»
12:11
В Петербурге поймали "дропа" мошенников, обманувших 86-летнюю пенсионерку с улицы Ушинского
10:35
В центре Петербурга пассажир такси устроил разборки со стрельбой из аэрозольного пистолета
10:21
В центре Петербурга подросток "зацепер" упал с автобуса в Морском переулке
10:09
Музейно-выставочный центр «Россия – Моя история» приглашает на открытие нового экспозиционного пространства «Георгиевский зал "За службу и храбрость"»
09:58
Французское правительство пало в результате вотума недоверия, что усугубляет политический кризис
09:53
Многовековая японская традиция сакэ включена в список культурного наследия ЮНЕСКО
09:47
В России откроют винный город «Белый мыс»
09:41
Трамп начал угрожать БРИКС
09:34
На Октябрьской набережной мигрант ударил ножом соотечественника
09:26
В Красногвардейском районе на стройплощадке мигрант ударил ножом соотечественника
09:23
Маткапитал при ипотеке – насколько его хватит?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук лидирует в финале Гран-При России по быстрым шахматам в Сочи, выиграв восемь партий из девяти

Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук лидирует в финале Гран-При России по быстрым шахматам в Сочи, выиграв восемь партий из девяти

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ruchess.ru
Курганская шахматистка Алёна Волчкова (на фото) начала турнир с двух поражений, после чего одержала четыре победы подряд.

Складывается ощущение, что шахматисты собираются в Сочи по разным поводам практически круглый год. Вот и сейчас на этом курорте проходит финал Гран-При России по быстрым шахматам (рапиду). Контроль времени – 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход.

Отлично идёт по турнирной дистанции петербурженка Анастасия Боднарук, набравшая 8 очков за 9 туров. Стартовала Боднарук с четырёх побед подряд – над Маргаритой Потаповой (Краснодарский край), Еленой Томиловой (Крым), Марией Афанасьевой (ДНР) и Екатериной Гольцевой. В 5-м туре Боднарук белыми проиграла Валерии Клеймёновой из Ульяновской области, после чего последовала новая победная серия. С 6-го по 9-й туры Боднарук выиграла у Марины Каменской (Крым), Вероники Шубенковой (Нижегородская область), Дарьи Войт (Москва) и Татьяны Червяковой (Костромская область).

На втором месте идёт Клеймёнова – 7,5 очков, третья – победительница Высшей лиги Дарья Войт, набравшая 6,5 очков. Известны четыре следующие соперницы Боднарук – это Олеся Власова (Воронежская область), Екатерина Борисова (Москва), Алёна Волчкова (Курганская область) и подмосковная шахматистка Ольга Дружинина.

Боднарук примет участие и в чемпионатах мира по блицу и рапиду в Нью-Йорке.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-10-2023, 23:40
Петербурженка Анастасия Боднарук в Сочи стала чемпионкой России по быстрым шахматам 2023 года
17-10-2024, 00:07
Нижегородская шахматистка Екатерина Гольцева стала чемпионкой России по быстрым шахматам, петербурженка Анастасия Боднарук заняла 8-е место
31-12-2023, 21:05
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук добилась нового большого успеха, выиграв чемпионат мира по рапиду в Самарканде
20-10-2023, 02:44
Петербургская женская команда «СШ по шахматам и шашкам-1» стала бронзовым призёром чемпионата России по рапиду, проходившего в Сочи
18-12-2023, 21:34
Петербургский шахматист Максим Матлаков помог сборной России выиграть турнир ШОС, набрав 8 очков из 9
27-06-2024, 22:51
Евгения Овод и Дарья Войт лидируют в Высшей лиге чемпионата России по шахматам после 2-го тура, Анастасия Бондарук и Ольга Карманова набрали на пол-очка меньше

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:11
На улице Седова иномарка сбила 16-летнюю девушку
Вчера, 12:06
В Гатчинском районе иномарка насмерть сбила пешехода
Вчера, 11:30
На Бухарестской улице автоледи на иномарке сбила 12-летнего мальчика
Вчера, 11:25
В Кингисеппе молодой человек на «Ладе» насмерть сбила пожилую женщину
Наверх