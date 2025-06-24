В Петербурге завершился международный турнир по бадминтону Россия-Индонезия

В Петербурге, в спортивном комплексе «Территория спорта» завершился международный турнир по бадминтону между сборными России и Индонезии.

Данные состязания были включены в спортивную программу Петербургского международного экономического форума.

Российская команда на протяжении двух дней провела семь матчей против сборной Индонезии, являющейся одной из самых сильных и именитых команд в мире бадминтона. В первый день состоялись пять игр во всех олимпийских категориях: мужском и женском одиночном разрядах, мужских и женских парных разрядах, а также в смешанном парном разряде.

Несмотря на упорную борьбу в каждом матче, российская сборная уступила во всех играх первого дня.

Во второй день турнира были проведены две встречи в одиночных разрядах – мужском и женском. Важно отметить, что лидер женской сборной России, Евгения Косецкая, одержала победу в непростом поединке.

Кроме того, были организованы показательные матчи, в которых приняли участие игроки обеих сборных. В одном из таких матчей, петербургская бадминтонистка Галина Лисочкина (СШОР «Комета») выступила в паре со спортсменкой из Индонезии и продемонстрировала высокий уровень мастерства.

Организатором турнира выступило Министерство спорта Российской Федерации.