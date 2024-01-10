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Питерец.ру » Спорт » В Гатчине завершились Всероссийские соревнования по бадминтону «Русская зима»

В Гатчине завершились Всероссийские соревнования по бадминтону «Русская зима»

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30
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
kfis.gov.spb.ru
В городе Гатчина состоялись Всероссийские соревнования по бадминтону под названием «Русская зима»

В городе Гатчина состоялись Всероссийские соревнования по бадминтону под названием «Русская зима». Команда воспитанников СШОР «Комета», находящейся в подчинении Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, добилась блестящих результатов на этом турнире.

Победу в женском парном разряде одержали Галина Лисочкина и Дарья Харлампович, продемонстрировав слаженную игру и превосходное взаимопонимание на корте.

Дмитрий Клименко проявил себя как универсальный и талантливый игрок, достигнув успеха сразу в трех категориях. Он стал победителем мужского парного разряда, показав высокие технические навыки и умение работать в команде с партнером. Кроме того, Дмитрий завоевал первенство в смешанном парном разряде, подтвердив свою способность быстро перестраиваться и адаптироваться к разным стилям игры. В мужском одиночном разряде он занял второе место, уступив лишь сильнейшему сопернику в финальном матче.

Егор Смирнов, выступавший в мужском парном разряде, стал обладателем золотой медали, продемонстрировав уверенную и стабильную игру.

Анастасия Боярун добилась победы в смешанном парном разряде, которую она разделила со своим партнером. Игроки действовали слаженно и эффективно, умело комбинируя мощные атаки с надежной защитой.

За подготовку и достигнутые успехи бадминтонистов следует выразить благодарность их наставникам: Людмиле Укк, Николаю Укк и Анастасии Харлампович, которые вложили немало сил и знаний в воспитание высококлассных спортсменов.

В целом, выступление воспитанников СШОР «Комета» на Всероссийских соревнованиях по бадминтону «Русская зима» стало настоящим триумфом. Спортсмены продемонстрировали не только мастерство и талант, но и упорство, а также преданность любимому виду спорта. Эти победы станут дополнительным стимулом для дальнейших достижений и новых свершений в карьере этих молодых, но уже очень перспективных бадминтонистов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Комитет по спорту
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