Спортсмены из Петербурга стали победителями и призерами первенства Европы по бадминтону

В Лахти (Финляндия) завершилось лично-командное первенство Европы по бадминтону среди спортсменов до 19 лет.

Петербургские спортсмены Анастасия Боярун, Алёна Яковлева и Лев Баринов завоевали бронзовые медали турнира в составе сборной команды России. В полуфинальной встрече российские бадминтонисты уступили команде Франции со счетом 1:3.

В рамках личного первенства континента петербуржцы Алена Яковлева и Анастасия Боярун стали победителями в женском парном разряде. В финале наши землячки одержали победу над соперницами из Германии – Леоне Михалски и Тук Фуон Нгуен – со счетом 2:0 (21:12; 21:19).

В смешанном парном разряде Лев Баринов и Анастасия Боярун завоевали бронзовые награды соревнований.

Тренеры спортсменов – опытные специалисты Николай Укк и Кирилл Цветухин.