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Питерец.ру » Спорт » В Гатчине пройдут всероссийские соревнования по бадминтону «Русская зима»

В Гатчине пройдут всероссийские соревнования по бадминтону «Русская зима»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PxHere
В новогодние каникулы Гатчина примет всероссийские соревнования по бадминтону «Русская зима».

В новогодние каникулы Гатчина примет всероссийские соревнования по бадминтону «Русская зима».

Соревнования серии Гран-При сезона 2023 года пройдут с 3 по 8 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена». 

«Цель турнира ― популяризация бадминтона, как олимпийского вида спорта, пропаганда здорового образа жизни, а также определение сильнейших спортсменов для проведения отбора в юношеские сборные команды России и национальную сборную страны. Для нас особенно важно, что в этом году пять спортсменов из Ленинградской области были включены в состав юношеских сборных команд России по бадминтону», — прокомментировал председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов.

Участие во всероссийских соревнованиях «Русская зима» в Гатчине примут более 150 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Калининграда, Воронежа, Тулы, Сыктывкара, Владивостока, Московской и Ленинградской областей, а также Республики Беларусь.

Источник: Администрация Ленобласти
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