Сборные мам России сыграли со сборными Индонезии, Замбии, Малави

В Петербурге в дни проведения Петербургского международного экономического форума на стадионе Петровский состоялся турнир по футболу «Мамы БРИКС». В турнире приняли участие сборные команды России, Индонезии, Малави, Замбии, Китая, Казахстана.

Символично, что во время турнира на площадке ПМЭФ происходило подписание меморандума о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта с Министром по делам молодежи и спорта Республики Индонезии Дито Ариотеджо. В 2025 году мы отмечаем 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией. А спорт – это эффективный инструмент дальнейшего укрепления дружеских связей между народами.

Турнир прошёл в формате 5*5. Каждая команда сыграла по пять игр. В турнире были разыграны Золотой и Серебряный кубки. Награды распределились следующим образом.

Золотой кубок

Сборная России «Ленинградская семья» Гатчина «Футбольные мамы» Санкт-Петербург Сборная мам БРИКС

Серебряный Кубок

Сборная Санкт-Петербурга «Футбольные мамы» «Белые мамбы» Всеволожск Сборная (Замбия и Малави) Сборная Индонезии

Президент федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский принял участие в церемонии награждения призёров. Он отметил, что мамы – это супергероини, которые защищают честь страны на высоком уровне и являются примером для детей со всего мира.

По окончанию турнира в Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга состоялся круглый стол, на котором обсудили тему «Спортивная дипломатия или как женский спорт объединяет людей разных национальностей».

С 2020 года Международная платформа «Футбольные мамы» организует турниры и спортивные мероприятия на территории России в ряде других стран таких, как Казахстан, Беларусь, Китай и Африка.

В планах у "Футбольных мам" провести Чемпионат мира по футболу среди мам, отметила председатель Ассоциации развития спорта «Футбольные мамы» Эльвира Лесничая.

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