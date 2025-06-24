«Оклахоме-Сити Тандер» выиграла седьмой матч финала у «Индианы Пэйсерс» и стала чемпионом НБА: Гилджес-Александер – MVP плей-офф

Предшественником «Оклахомы-Сити Тандер» на карте НБА был клуб «Сиэтл Суперсоникс». Любители баскетбола могут помнить яркий финал 1996 года, когда ведомый Гэри Пэйтоном и Шоном Кемпом «Сиэтл» уступил «Чикаго Буллз» Майкла Джордана и Скотти Пиппена. После превращения «Сиэтла» в «Оклахому» эта франшиза («Питерец.ру» напоминает, что именно так принято называть команды в НБА и НХЛ, поскольку возможны переезды и смены названий) побывала в финале в 2012 году, но тогда «Майами Хит» с Леброном Джеймсом оказались сильнее.

Седьмая игра нынешнего финала во многом закончилась с травмой дирижёра атак «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона: плэймейкер «Иноходцев» провёл на паркете «Чизпик Энерджи Арены» всего 7 минут, за которые успел набрать 9 очков. Гости сопротивлялись до большого перерыва, но третья четверть завершилась со счётом 34:20 в пользу «Оклахомы», а итоговый счёт седьмой игры финальной серии – 103:91 в пользу команда Шея Гилджеса-Александера.

Канадец (на фото) набрал 29 очков при весьма посредственной реализации бросков с игры – 6 из 15 средних и всего 2 из 12 дальних. Но без Халибёртона, повредившего ахиллово сухожилие, шансов у «Индианы» не было.

Титул MVP плей-офф достался Гилджесу-Александеру.







