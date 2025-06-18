«Оклахома-Сити Тандер» выиграла пятый матч финала НБА у «Индианы» с разницей в 11 очков и ведёт в серии 3–2

Похоже, «Индиана Пэйсерс» упустила свой шанс на чемпионство в нынешнем сезоне НБА, не превратив счёт в серии 2–1 в почти не отыгрываемые исторически 3–1. Но четвёртый матч финала завершился победой фаворита, которым явно является «Оклахома-Сити Тандер».

Проигрывать пятую (всем любителям заокеанского баскетбола понятно, что ключевую) встречу серии на своём паркете «Оклахома» не собиралась. По итогам первой четверти «Окла» добыла задел в 10 очков, а к большому перерыву хозяева «Чизпик Энерджи Арены» вели уже «+14». Оказавшаяся на краю пропасти «Индиана» выиграла третий отрезок матча со счётом 34:28, но спасти игру «Иноходцам» не удалось. «Оклахома» не позволила сопернику догнать себя, взяв четвёртую четверть со счётом 33:30, а общий счёт – 120:109.

«Питерец.ру» отмечает феноменальную игру форварда «Тандер» Джейлена Уильямса, набравшего 40 очков (11 из 20 средних бросков, 3 из 5 дальних и 9 из 12 штрафных). Восторженные СМИ уже назвали этот матч лучшим в карьере 24-летнего Уильямса: учитывая важность пятой игры финала Ассоциации, с этим можно даже согласиться. Разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер набрал «всего» 31 очко. В составе «Пэйсерс» 28 очков записал на свой счёт Паскаль Сиакам.