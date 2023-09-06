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Питерец.ру » Спорт » В полуфинале чемпионата мира по баскетболу на Филиппинах сборная США сыграет с Германией, а Сербия – с Канадой

В полуфинале чемпионата мира по баскетболу на Филиппинах сборная США сыграет с Германией, а Сербия – с Канадой

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
Немец Деннис Шрёдер (на фото) заявил, что сыграл в 1/4 финала с Латвией «худшую игру в карьере».

Испанцы быстро сложили свои чемпионские полномочия, не попав даже в плей-офф. Команда Серхио Скариоло во главе с ветеранами Руди Фернандесом и Серхио Юлем вчистую уступил заключительные четверти матчей предварительного турнира Латвии и Канаде («Кленовый Лист» Гилджес-Александер накидал в испанское кольцо 30 очков). «Питерец.ру» напоминает, что МVP ЧМ – 2019 Рики Рубио из-за «ментальных проблем» на этом «Мундиале» не сыграл.

Сборная США буквально раздавила в четвертьфинале итальянцев – 100:67. Шутники называют эту сборную США «Дрим Тим», хотя в составе «звёздно-полосатых» нашлось место даже драчуну Бобби Портису, причастному к громкому возвращению в Старый Свет из НБА Николы Миротича. Соперником команды Стива Керра (соратника Майкла Джордана по чемпионствам в составе «Чикаго Буллз» в бытность игроком) станет сборная Германии.

Немцы при совершенно ужасной игре Денниса Шрёдера смогли обыграть Латвию (81:79). Сам разыгрывающий «Торонто Рэпторз» в смазал все 8 дальних бросков и 14 из 18 средних. Сербы уверенно обыграли Литву (87:68) и сыграют в полуфинале с Канадой. Лука Дончич набрал 26 очков, но не смог обеспечить сборной Словении выход в полуфинал – поражение от канадцев со счётом 89:100.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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