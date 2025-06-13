Финал НБА – 2025: «Индиана» повела в серии с «Оклахомой» со счётом 2–1 после победы в третьем матче

Три матча сыграны в финальной серии НБА: на этот раз чемпионство оспаривают «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерз». «Питерец.ру» напоминает путь обеих команд к финалу: «Тандер» последовательно прошли «Мемфис», «Денвер» (потребовались все семь матчей!) и «Миннесоту», а «Иноходцы» оказались сильнее «Милуоки», «Кливленда» и «Нью-Йорка».

Для любителей заокеанского баскетбола не является секретом, что лидерами атаки обоих финалистов НБА нынешнего сезона являются разыгрывающие – Шей Гилджес-Александер («Оклахома») и Тайриз Райс Халибёртон («Индиана»). В стартовом матче финала Гилджес-Александер набрал 38 очков (в одном из предыдущих матче плей-офф канадец добирался и до отметки в 40 очков), но это не помогло: «Индиана» выиграла с перевесом всего лишь в очко (111:110) и повела в серии.

Во втором гостевом матче команда Рика Карлайла уступила «Тандер» уступила «Тандер» (107:123), при этом Гилджес-Александер набрал 34 очка. Противостояние перенеслось в Индианаполис, где на паркете «Банкерс Лайф Филдхауса» удачливее оказались хозяева. «Индиана» проиграла первую четверть третьей игры с разницей в 8 очков, после чего начались «качели». Итог – 116:107 в пользу «Пэйсерз», которые ведут в серии 2–1.