Финал НБА: «Индиана» выиграла у «Оклахомы» шестой матч, счёт в серии стал 3–3

«Оклахоме-Сити Тандер» не удалось досрочно выиграть финальную серию плей-офф НБА, поскольку «Индиана Пэйсерс» сумела нейтрализовать нападение соперника во главе с канадцем Гилджесом-Александером. «Питерец.ру» изучил статистику выступлений «Оклахомы» в нынешнем плей-офф: лишь раз до шестой игры финала «Тандер» не сумели набрать 100 очков. Но 92 очка в четвёртом матче серии с «Денвером» хватило «Оклахоме» до победы.

И вот – всего 91 очко в шестой встрече финала, а Гилджес-Александер набрал 21 очко, промазав половину средних бросков. В первой четверти шла упорная борьба: «Индиана» завершился стартовый отрезок встречи с преимуществом в один дальний бросок. Но во второй четверти команда Рика Карлайла едва ли не нокаутировала гостей арены «Банкерс Лайф Филдахус» – 36:17. В дальнейшем «Пэйсерс» не выпускали нити игры из своих рук: преимущество хозяев в счёте достигало 30 очков. Итог – 108:91 в пользу «Индианы», в составе которой блеснул Обби Топпин (20 очков).

До 2025 года в этом веке счёт 4–3 встречался четырежды: «Сан-Антонио» победило «Детройт» в 2005 году, но проиграло «Майами» в 2013 году. В 2010 году «Лейкерс» одолели «Бостон», а в 2016 году «Кливленд» в семи матчах победил «Голден Стэйт».