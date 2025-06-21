ента новостей

01:21
Финал НБА: «Индиана» выиграла у «Оклахомы» шестой матч, счёт в серии стал 3–3
00:51
В пятом матче финальной серии мини-футбольной Суперлиги «Газпром-Югра» разгромила «Ухту», выбившую в четвертьфинале петербургский «Кристалл»
20:11
Петербург на ПМЭФ: заключены крупные контракты
19:55
Путин о бедности
15:41
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и автодорогой Петербург-Матокса перекроют полосу
14:39
На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека
12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
10:57
На Долгоозерной улице водитель «Ауди» сбил пешехода на автобусной остановке
10:36
На Красносельском шоссе иномарка сбила 16-летнего пешехода
10:28
В Невском районе 16-летнего подростка отстранили от управления питбайком
09:30
Вице-губернатора Ленобласти обнаружили мёртвым в своем доме в Юкках
07:01
Петербурженка не смогла сделать ЭКО
06:40
Требуется ремонт знаменитого ледокола
00:31
СКА будет играть домашние матчи следующего сезона в «Ледовом»: а как же «СКА Арена»?
22:10
«Флорида Пантерз» разгромила «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финала плей-офф: так 36-летний российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский выиграл второй подряд Кубок Стэнли
17:53
Путин обсудил развитие банковской системы BRIKS
17:17
На ПМЭФ-2025 обсудили будущее Петербурга
14:53
Фотовыставка «САМБО на защите Отечества»
13:13
В Петербурге состоялся забег «Борись и побеждай»
10:40
Каковы доходы частично занятых петербуржцев
10:28
Путин встретился с главами информагенств
10:15
В Петербурге в отношении студентки возбудили уголовное дело за дачу взятки преподавателю
20:12
Выставка «Радость искусству. Школа Рериха»
19:08
«Оклахома-Сити Тандер» выиграла пятый матч финала НБА у «Индианы» с разницей в 11 очков и ведёт в серии 3–2
17:07
Александр Бельский дал старт автопробегу «Дорогами Победы»
17:04
На путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» перекроют одну полосу
17:00
Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Петербург
16:45
На пересечении шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского в ДТП погиб водитель «Рено»
15:50
На внешнем кольце КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы
15:03
Боец ММА, напавший на людей в Кудрово заключен под стражу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Финал НБА: «Индиана» выиграла у «Оклахомы» шестой матч, счёт в серии стал 3–3

Финал НБА: «Индиана» выиграла у «Оклахомы» шестой матч, счёт в серии стал 3–3

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
gettyimages.com
Теперь судьба чемпионства решится 23 июня в седьмой встрече финальной серии.

«Оклахоме-Сити Тандер» не удалось досрочно выиграть финальную серию плей-офф НБА, поскольку «Индиана Пэйсерс» сумела нейтрализовать нападение соперника во главе с канадцем Гилджесом-Александером. «Питерец.ру» изучил статистику выступлений «Оклахомы» в нынешнем плей-офф: лишь раз до шестой игры финала «Тандер» не сумели набрать 100 очков. Но 92 очка в четвёртом матче серии с «Денвером» хватило «Оклахоме» до победы.

И вот – всего 91 очко в шестой встрече финала, а Гилджес-Александер набрал 21 очко, промазав половину средних бросков. В первой четверти шла упорная борьба: «Индиана» завершился стартовый отрезок встречи с преимуществом в один дальний бросок. Но во второй четверти команда Рика Карлайла едва ли не нокаутировала гостей арены «Банкерс Лайф Филдахус» – 36:17. В дальнейшем «Пэйсерс» не выпускали нити игры из своих рук: преимущество хозяев в счёте достигало 30 очков. Итог – 108:91 в пользу «Индианы», в составе которой блеснул Обби Топпин (20 очков).

До 2025 года в этом веке счёт 4–3 встречался четырежды: «Сан-Антонио» победило «Детройт» в 2005 году, но проиграло «Майами» в 2013 году. В 2010 году «Лейкерс» одолели «Бостон», а в 2016 году «Кливленд» в семи матчах победил «Голден Стэйт».

 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-06-2025, 02:15
Финал НБА – 2025: «Индиана» повела в серии с «Оклахомой» со счётом 2–1 после победы в третьем матче
18-06-2025, 19:08
«Оклахома-Сити Тандер» выиграла пятый матч финала НБА у «Индианы» с разницей в 11 очков и ведёт в серии 3–2
28-05-2025, 20:41
«Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер» ведут в своих полуфинальных сериях 3–1 и близки к выходу в финал НБА
15-06-2025, 00:05
Финал НБА: Гилджес-Александер набрал 35 очков, а «Оклахома» обыграла в гостях «Индиану» и сравняла счёт в серии
30-05-2025, 01:31
НБА: «Оклахома-Сити Тандер» удалось легко победить «Миннесоту Тимбервулвз» в пятом матче полуфинальной серии с разницей в 30 очков и выйти в финал
29-04-2018, 23:35
Леброн Джеймс вывел «Кливленд» во второй раунд плей-офф НБА

Происшествия на дорогах

Вчера, 14:39
На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека
Вчера, 12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
Вчера, 10:57
На Долгоозерной улице водитель «Ауди» сбил пешехода на автобусной остановке
Вчера, 10:36
На Красносельском шоссе иномарка сбила 16-летнего пешехода
Наверх