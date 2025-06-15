Финал НБА: Гилджес-Александер набрал 35 очков, а «Оклахома» обыграла в гостях «Индиану» и сравняла счёт в серии

Ошиблись те, кто предрекал «Индиане Пэйсерз» лёгкую прогулку в финале НБА – 2025 после того, как счёт в серии стал 2–1 в пользу «Иноходцев». «Питерец.ру» не забывает о том, что едва ли не главное в финальных сериях НБА – дуэль лидеров. В 90-е Хаким Оладжьювон пересилил Патрика Юинга, а совсем недавно блистали в решающие моменты Леброн Джеймс и Стефан Карри.

В четвёртой встрече, проходившей на паркете «Банкерс Лайф Филдхауса» в Индианаполисе, равная борьба продолжалась три четверти. А в четвёртом отрезке встречи соло выдал канадец Шей Гилджес-Александер, причём – в самый важный момент. В концовке матча разыгрывающий «Тандер» сумел набрать 15 очков, а «Индиана» просто растерялась от такой прыти главной звезды «Оклахомы». Итоговый счёт – 111:104 в пользу гостей, самым результативным в составе которых предсказуемо стал набравший 35 очков Гилджес-Александер. Отличный матч в составе победителей провёл Джейлен Уильямс – 27 очков, а 23-летний Чет Холмгрен преуспел на подборе, собрав 15 отскоков.

В составе «Индианы» 20 очков набрал камерунец Паскаль Сиакам, у Тайриза Халибёртона – на 2 очка меньше. Пятый поединок финала состоится в Оклахома-Сити 17 июня (в финале Лиги ВТБ именно пятая игра решила многое!).