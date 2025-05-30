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Питерец.ру » Спорт » НБА: «Оклахома-Сити Тандер» удалось легко победить «Миннесоту Тимбервулвз» в пятом матче полуфинальной серии с разницей в 30 очков и выйти в финал

НБА: «Оклахома-Сити Тандер» удалось легко победить «Миннесоту Тимбервулвз» в пятом матче полуфинальной серии с разницей в 30 очков и выйти в финал

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
gettyimages.com
Соперник команды Шея Гилджеса-Александера (на фото) определится в противостоянии «Индианы» и «Нью-Йорка».

«Миннесота Тимбервулвз» снова не сумела попасть в финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), вчистую проиграв полуфинальную серию «Оклахоме-Сити Тандер». Пятый матч превратился в настоящее избиение команды Криса Финча: «Тандер» не дали соперникам набрать даже 10 очков в стартовой четверти, а к большому перерыву «Оклахома» вела «+33».

Гости попытались вернуться в игру, но наскребли лишь «+7» в третьей четверти, и «Оклахома» порадовала зрителей «Чизпик Энерджи-Арены» победой с гроссмейстерской разницей в «тридцатник» – 124:94. Самым результативным игроком встречи стал плеймейкер «Оклахомы» и сборной Канады Шей Гилджес-Александер, набравший 34 очка. Форвард хозяев паркета Чет Холмгрен набрал 22 очка, у Джейлена Уильямса – 19.

В составе «Миннесоты» 24 очка набрал неровно проведший серию Джулиус Рэндл («Питерец.ру» знает, что во втором матче главной звезде «Тимбервулвз» удалось набрать всего 6 очков, а в четвёртом – совсем жалкие 5 очков). Прошлой осенью Рэндл стал участником громкого обмена, в результате которого в Нью-Йорк из Миннеаполиса отправился Карл-Энтони Таунс.

Сыграть в финале с «Оклахомой» Таунсу будет сложно: для этого «Нью-Йорк Никс» придётся трижды подряд обыграть «Индиану Пэйсерс».



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