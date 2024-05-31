ента новостей

19:57
В Смольном вручили награды лауреатам премий «Педагогические надежды» и «Юные дарования»
19:54
В Петербурге прошел международный турнир по кёрлингу на колясках
19:51
На Васильевский остров вернулся "ветер перемен": метеоры снова отправляются в Петергоф!
18:52
В Петербурге Олег Газманов исполнит свои хиты на Дне России
18:49
Премьера спектакля «Пушкин. Сквозь Метель»
13:42
родление закрытия троллейбусного движения на Московском проспекте
11:01
В Тосно рецидивист ударил ножом мужчину
10:55
На Васильевском острове поймали курьера мошенников
10:48
В Ленобласти в ДТП пострадал 11-летний подросток на питбайке
10:24
Мошенники ищут новые пути
09:58
Автомобилистов обяжут переобуваться
01:49
Баскетбольный «Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани» третий матч бронзовой серии с разницей в один точный дальний бросок
19:41
В Петербурге задержали исполнителя убийства 26-летней давности
19:29
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью
17:35
На КАД в районе развязки с Выборгским шоссе перекроют две полосы
16:43
В Петербурге прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски Анатолию Рахлину
15:49
В Петербурге прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи»
15:46
Фестиваль футбола «Матч жизни»
14:33
В России планируют ввести маркировку видеоигр
10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:53
В Петербурге задержали подозреваемую в организации притона для занятия проституцией
10:36
В Петербурге поймали лже-сантехника, обокравшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта
10:28
В Петербурге поймали поджигателя бара на улице Рубинштейна
10:20
В Красном Селе поймали подозреваемую в грабеже знакомой
10:15
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Железноводской улице
09:34
БРИКС продолжит расширяться
09:31
Закрытие троллейбусного движения в центре Петербурга
08:52
Появятся новые школы
01:55
ЦСКА удалось выиграть у УНИКСа и второй матч финальной серии Единой Лиги ВТБ
20:03
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Парашютной улицей перекроют две полосы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге прошел международный турнир по кёрлингу на колясках

В Петербурге прошел международный турнир по кёрлингу на колясках

0
33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Комитет по спорту
В Северной столице прошел международный турнир по кёрлингу на колясках

В Петербурге, в Центре керлинга на Ириновском проспекте, прошли международные соревнования по кёрлингу на колясках среди смешанных пар.

Участие в соревнованиях принимали 10 пар мужчин и женщин, представляющих сборные России, Армении, Республики Беларусь, Самарской области, Свердловской области и Петербурга.

Победу одержала сборная команда России-2, в составе которой выступали – петербурженка Анна Карпушина и москвич Андрей Мещеряков.

Отметим, что Анна тренируется в СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта» Комитета по физической культуре и спорту Санкт‑Петербурга (тренер спортсменки – Илья Бадилин).

Источник: Комитет по спорту
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-10-2022, 15:48
Петербуржцы стали победителями международного турнира по каратэ
27-03-2024, 09:53
Петербургские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнований по сноуборду
11-03-2021, 15:35
Петербуржцы стали призерами Кубка России по скалолазанию
26-02-2024, 15:55
Петербургские кёрлингисты успешно выступили на международном турнире
21-12-2022, 17:14
Фехтовальщики Петербурга отличились на детском первенстве России
3-08-2023, 16:42
В Петербурге вручили награды Министерства спорта России

Происшествия на дорогах

0
93
Сегодня, 10:48
В Ленобласти в ДТП пострадал 11-летний подросток на питбайке
0
131
Вчера, 10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
0
255
29-05-2024, 15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
0
156
29-05-2024, 13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
Наверх