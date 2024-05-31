В Петербурге прошел международный турнир по кёрлингу на колясках

В Петербурге, в Центре керлинга на Ириновском проспекте, прошли международные соревнования по кёрлингу на колясках среди смешанных пар.

Участие в соревнованиях принимали 10 пар мужчин и женщин, представляющих сборные России, Армении, Республики Беларусь, Самарской области, Свердловской области и Петербурга.

Победу одержала сборная команда России-2, в составе которой выступали – петербурженка Анна Карпушина и москвич Андрей Мещеряков.

Отметим, что Анна тренируется в СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта» Комитета по физической культуре и спорту Санкт‑Петербурга (тренер спортсменки – Илья Бадилин).