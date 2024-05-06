ента новостей

15:14
В Петербурге состоялся турнир «Санкт-Баскетбол»
13:34
В Telegram резко увеличилось количество распространяемых вредоносных ссылок
12:55
В Выборге пьяный мужчина на «Ладе Приора» насмерть сбил 50-летнего пешехода
12:51
Во Фрунзенском районе поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
12:40
В центре Петербурга поймали злодея ограбившего женщину в Транспортном переулке
10:38
Открытие трамвайного движения по Московскому проспекту
09:48
40 место по просрочкам кредитов
09:24
Мужчина на электросамокате сбил 12 летнего мальчика на проспекте Художников
09:15
Вакансий для инвалидов стало больше
02:36
Баскетбольный «Зенит» начал полуфинальную серию Единой Лиги ВТБ с ЦСКА с поражения дома «-15»
12:32
В Петербурге отмечают праздник Пасхи
12:28
В Невском районе водитель погиб под колесами собственного КАМАЗа
12:21
В Ленобласти поймали мошенника, обманувшего пенсионерку из Любани
12:13
В Петербурге задержали мужчину, обманувшего пенсионерку с Новоизмайловского проспекта под видом сотрудника газовой службы
12:07
В центре Петербурга пьяный мужчина стрелял по окнам в Дровяном переулке
08:02
В Красном Селе водитель погиб под колесами манипулятора
02:51
Петербургские шахматисты потерпели поражение с минимальным счётом от сильной команды ШСМ в 4-м туре командного чемпионата России в Сочи, но Савва Ветохин победил Алексея Дреева
02:28
После 4-го тура женского командного чемпионата России по шахматам в Сочи вторая петербургская команда опережает первую, а москвичка Алина Бивол проиграла важную партию
22:38
«Зенит» получил подарок от «Краснодара», проигравшего «Ахмату»: теперь команде Сергея Семака нужно обыгрывать «Факел»
14:12
В Петербурге каршеринг с мигрантами упал в строительный котлован
14:03
В Ленобласти в ДТП пострадала 61-летняя женщина и двухлетний ребенок
13:59
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний мотоциклист
13:51
В Сосновом Бору поймали с поличным курьера мошенников
13:46
В Пикалево поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
13:38
На севере Петербурга иномарка сбила 9-летнего пешехода
13:34
В Петербурге 20-летняя девушка–курьер доставки избила в автобусе пенсионерку
13:26
В Петербурге поймали 26-летнюю курьера мошенников
13:16
В Калининском районе пьяный мужчина стрелял из окна квартиры
13:09
В парке Сан-Галли избили 17-летнего учащегося частной школы
12:11
В Невском районе 13-летний мальчик выпал из окна на 13-м этаже
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге состоялся турнир «Санкт-Баскетбол»

В Петербурге состоялся турнир «Санкт-Баскетбол»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Комитет по спорту
Баскетбольный турнир «Санкт-Баскетбол» (среди юношей 2010 года рождения) традиционно прошёл в Северной столице.

Баскетбольный турнир «Санкт-Баскетбол» (среди юношей 2010 года рождения) традиционно прошёл в Северной столице.

Ежегодно в соревнованиях принимают участие команды спортивных школ и баскетбольных клубов из разных регионов нашей страны.

В нынешних состязаниях впервые приняла участие сборная команда Донецкой Народной Республики. Среди шестнадцати команд-участниц был и баскетбольный коллектив из Минска – эта команда на одном из этапов турнира заняла первое место.

Отличные результаты показали и команды Санкт‑Петербурга. В своём этапе сборные «Калининская-2» и «Адмиралтейская» расположились на пьедестале почёта, завоевав, соответственно, серебряные и бронзовые награды.

Источник: Комитет по спорту
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-04-2013, 07:11
В Академии волейбола В.А. Платонова состоялся юбилейный турнир по дзюдо
3-05-2021, 12:15
Сборная Санкт-Петербурга заняла первое командное место молодёжного чемпионата России по боксу
6-03-2021, 23:31
В Петербурге стартовал Международный турнир по перетягиванию каната
3-04-2024, 09:37
Спортсмены из Петербурга успешно выступили на первенстве России по тхэквондо (ВТФ)
13-03-2013, 06:15
Завершился Кубок и открытое первенство Санкт-Петербурга по зимнему полиатлону
8-11-2022, 09:12
Спортсменка Корабелки вновь на пьедестале почета

Происшествия на дорогах

0
45
Сегодня, 12:55
В Выборге пьяный мужчина на «Ладе Приора» насмерть сбил 50-летнего пешехода
0
72
Сегодня, 09:24
Мужчина на электросамокате сбил 12 летнего мальчика на проспекте Художников
0
133
Вчера, 12:28
В Невском районе водитель погиб под колесами собственного КАМАЗа
0
125
Вчера, 08:02
В Красном Селе водитель погиб под колесами манипулятора
Наверх