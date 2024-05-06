В Петербурге состоялся турнир «Санкт-Баскетбол»

Баскетбольный турнир «Санкт-Баскетбол» (среди юношей 2010 года рождения) традиционно прошёл в Северной столице.

Ежегодно в соревнованиях принимают участие команды спортивных школ и баскетбольных клубов из разных регионов нашей страны.

В нынешних состязаниях впервые приняла участие сборная команда Донецкой Народной Республики. Среди шестнадцати команд-участниц был и баскетбольный коллектив из Минска – эта команда на одном из этапов турнира заняла первое место.

Отличные результаты показали и команды Санкт‑Петербурга. В своём этапе сборные «Калининская-2» и «Адмиралтейская» расположились на пьедестале почёта, завоевав, соответственно, серебряные и бронзовые награды.