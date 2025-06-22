ента новостей

02:01
«Динамо-ЛО»: вместо Тюшкевича, Каванны, Литвиненко, Шишкина, Съёмщикова, Шенкеля и Довганя – Ковалёв, Керминен, Дмитриев, Мурашко, Захватенков, Кречетов и Курбатов
20:53
Какой ресурс больше ценится в России?
20:32
Вводят новые ограничения для разносной торговли
08:58
Президент Индонезии проигнорировал G7
08:38
Появится памятник Жириновскому?
01:21
Финал НБА: «Индиана» выиграла у «Оклахомы» шестой матч, счёт в серии стал 3–3
00:51
В пятом матче финальной серии мини-футбольной Суперлиги «Газпром-Югра» разгромила «Ухту», выбившую в четвертьфинале петербургский «Кристалл»
20:11
Петербург на ПМЭФ: заключены крупные контракты
19:55
Путин о бедности
15:41
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и автодорогой Петербург-Матокса перекроют полосу
14:39
На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека
12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
10:57
На Долгоозерной улице водитель «Ауди» сбил пешехода на автобусной остановке
10:36
На Красносельском шоссе иномарка сбила 16-летнего пешехода
10:28
В Невском районе 16-летнего подростка отстранили от управления питбайком
09:30
Вице-губернатора Ленобласти обнаружили мёртвым в своем доме в Юкках
07:01
Петербурженка не смогла сделать ЭКО
06:40
Требуется ремонт знаменитого ледокола
00:31
СКА будет играть домашние матчи следующего сезона в «Ледовом»: а как же «СКА Арена»?
22:10
«Флорида Пантерз» разгромила «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финала плей-офф: так 36-летний российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский выиграл второй подряд Кубок Стэнли
17:53
Путин обсудил развитие банковской системы BRIKS
17:17
На ПМЭФ-2025 обсудили будущее Петербурга
14:53
Фотовыставка «САМБО на защите Отечества»
13:13
В Петербурге состоялся забег «Борись и побеждай»
10:40
Каковы доходы частично занятых петербуржцев
10:28
Путин встретился с главами информагенств
10:15
В Петербурге в отношении студентки возбудили уголовное дело за дачу взятки преподавателю
20:12
Выставка «Радость искусству. Школа Рериха»
19:08
«Оклахома-Сити Тандер» выиграла пятый матч финала НБА у «Индианы» с разницей в 11 очков и ведёт в серии 3–2
17:07
Александр Бельский дал старт автопробегу «Дорогами Победы»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО»: вместо Тюшкевича, Каванны, Литвиненко, Шишкина, Съёмщикова, Шенкеля и Довганя – Ковалёв, Керминен, Дмитриев, Мурашко, Захватенков, Кречетов и Курбатов

«Динамо-ЛО»: вместо Тюшкевича, Каванны, Литвиненко, Шишкина, Съёмщикова, Шенкеля и Довганя – Ковалёв, Керминен, Дмитриев, Мурашко, Захватенков, Кречетов и Курбатов

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
www.globallookpress.com
На фото – финский либеро Лаури Керминен, перешедший в «Динамо-ЛО» из столичного «Динамо».

В прошедшем сезоне мужской волейбольной Суперлиги «Динамо-ЛО» явно прыгнуло выше головы, войдя в четвёрку сильнейших по итогам плей-офф. «Питерец.ру» напоминает, что сосновоборцы начали плей-офф с квалификации, где справились с клубом «Газпром-Югра», далее прошли и московское «Динамо». Полуфинал с «Зенитом-Казанью» и бронзовая серия с «Белогорьем» завершились с одинаковым счётом 0–3.

Неожиданный исход серии со столичными динамовцами привёл к миграции игроков между этими клубами. В Москву из «Динамо-ЛО» перебрались связующий Константин Тюшкевич и диагональный Назар Литвиненко, в обратном направлении проследовал финский либеро Лаури Керминен. Коллега Керминена по амплуа Владимир Шишкин перешёл в петербургский «Зенит», где будет подменять звёздного француза Женю Гребенникова. Из стана «сине-бело-голубых» в «Динамо-ЛО» отправился связующий Дмитрий Ковалёв.

Покинули «Динамо-ЛО» Максимилиано Каванна («Олимпиакос»), блокирующие Артём Довгань (АСК) и Владимир Съёмщиков («Нова») и доигровщик Денис Шенкель («Енисей»). Очередными новичками команды Александра Климкина стали блокирующие Александр Захватенков и Дмитрий Курбатов, связующий Егор Кречетов, доигровщик Семён Дмитриев и диагональный Роман Мурашко.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-03-2025, 00:15
«Динамо-ЛО» со счётом 3–0 выиграло первый матч плей-офф Суперлиги у клуба «Газпром-Югра»
26-04-2024, 21:16
«Динамо-ЛО» победило клуб НОВА в турнире за 9–12 места волейбольной Суперлиги
15-06-2023, 16:29
Белорус Константин Тюшкевич пополнил ряды волейбольного «Динамо-ЛО» вслед за болгарином Тодором Скримовым
23-11-2023, 18:56
«Динамо-ЛО» проиграло московским динамовцам со счётом 1–3 в 7-м туре волейбольной Суперлиги: первая партия завершилась со счётом 30:28
10-03-2020, 23:25
«Динамо-ЛО» празднует выход в плей-офф волейбольной Суперлиги
8-01-2025, 00:23
«Динамо-ЛО» в четырёх сетах победило клуб «Газпром-Югра» в очередном туре мужской волейбольной Суперлиги

Происшествия на дорогах

20-06-2025, 14:39
На КАД в ДТП с каршерингом пострадало два человека
20-06-2025, 12:57
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП погибли два человека
20-06-2025, 10:57
На Долгоозерной улице водитель «Ауди» сбил пешехода на автобусной остановке
20-06-2025, 10:36
На Красносельском шоссе иномарка сбила 16-летнего пешехода
Наверх