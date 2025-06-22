«Динамо-ЛО»: вместо Тюшкевича, Каванны, Литвиненко, Шишкина, Съёмщикова, Шенкеля и Довганя – Ковалёв, Керминен, Дмитриев, Мурашко, Захватенков, Кречетов и Курбатов

В прошедшем сезоне мужской волейбольной Суперлиги «Динамо-ЛО» явно прыгнуло выше головы, войдя в четвёрку сильнейших по итогам плей-офф. «Питерец.ру» напоминает, что сосновоборцы начали плей-офф с квалификации, где справились с клубом «Газпром-Югра», далее прошли и московское «Динамо». Полуфинал с «Зенитом-Казанью» и бронзовая серия с «Белогорьем» завершились с одинаковым счётом 0–3.

Неожиданный исход серии со столичными динамовцами привёл к миграции игроков между этими клубами. В Москву из «Динамо-ЛО» перебрались связующий Константин Тюшкевич и диагональный Назар Литвиненко, в обратном направлении проследовал финский либеро Лаури Керминен. Коллега Керминена по амплуа Владимир Шишкин перешёл в петербургский «Зенит», где будет подменять звёздного француза Женю Гребенникова. Из стана «сине-бело-голубых» в «Динамо-ЛО» отправился связующий Дмитрий Ковалёв.

Покинули «Динамо-ЛО» Максимилиано Каванна («Олимпиакос»), блокирующие Артём Довгань (АСК) и Владимир Съёмщиков («Нова») и доигровщик Денис Шенкель («Енисей»). Очередными новичками команды Александра Климкина стали блокирующие Александр Захватенков и Дмитрий Курбатов, связующий Егор Кречетов, доигровщик Семён Дмитриев и диагональный Роман Мурашко.