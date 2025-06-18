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Питерец.ру » Спорт » Защитник «Ростова» Максим Осипенко перешёл в московское «Динамо», которое теперь тренирует Валерий Карпин

Защитник «Ростова» Максим Осипенко перешёл в московское «Динамо», которое теперь тренирует Валерий Карпин

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
www.sport-express.ru
По слухам, на Осипенко претендовал и петербургский «Зенит».

Пятое место столичного «Динамо» в чемпионате России по футболу в сезоне – 2024/2025 привело к переменам на тренерском мостике клуба. После отставки Марцела Лички в статусе «исполняющего обязанности» динамовцами руководил Ролан Гусев, но выше пятой строчки «бело-голубые» подняться не смогли, да ещё и проиграли «золотой» для «Краснодара» матч с унизительным счётом 0:3.

Последовало кардинальное решение: главным тренером «Динамо» стал спартаковец Валерий Карпин, который сразу же засветился в телеэфире «Что?Где?Когда?». «Питерец.ру» сомневается, что конфликтный Карпин достигнет с динамовцами вожделенного чемпионства, которое эта команда не завоёвывала очень давно.

Однако «Динамо» настроено серьёзно: вслед за приглашением Карпина последовал громкий трансфер Максима Осипенко. Этому центральному защитнику – уже 31 год, по слухам, Осипенко обошёлся динамовцам в 1,5–3 млн евро. Судя по фото на клубном сайте «Динамо», контракт с игроком обороны подписан до 2028 года.

Мог Осипенко оказаться и в «Зените», однако удачливее оказалось «Динамо». Ранее динамовские ряды покинул парагваец Фабиан Бальбуэна, его место в основном составе теперь и займёт новобранец Осипенко. А место Осипенко в основе – «железное».

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