Валерий Карпин – больше не главный тренер «Ростова»

Поражение на своём поле от «Зенита» в матче 2-го тура начавшегося чемпионата Российской Премьер-Лиги стало последним матчем Валерия Карпина во главе российского клуба. Почти четыре года отработал Карпин с «Ростовом», это дольше, чем Сергей Семак – с «Зенитом». Что стало главной причиной – сейчас активно обсуждается.

Игровой кризис «Ростова» повлёк за собой снижение результатов, а два домашних поражения на старте сезона (пусть и от серьёзных соперников – «Динамо» и «Зенита») могли переполнить чашу терпения менеджмента донского клуба. Клуб нужно срочно выводить из штопора, а главный тренер вынужден думать ещё и о важнейших матчах национальной сборной по пути на чемпионат мира в Катаре. Теперь проблема совмещения решена, и от клубных проблем Карпин освободился.

«Питерец.ру» обратил внимание, что СМИ стали обсуждать кандидатуры преемников Карпина на посту главного тренера «Ростова». Уже появилась конкретика: в прессе называются три фамилии – Дана Петреску, Мурада Мусаева и Станимира Стойлова.