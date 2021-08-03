ента новостей

00:53
Валерий Карпин – больше не главный тренер «Ростова»
21:31
Метеорологи ЗВО в Ленинградской области провели спецучение на новом комплексе «Сюжет -МБ»
16:48
«Ростов» Валерия Карпина проиграл «Зениту» после поражения в стартовом туре
14:19
Пять человек стали кандидатами в депутаты по изибрательному округу в Ленобласти
13:53
Петербург выбирает самых добрых жителей города
13:42
ЦИК запустил горячую линию по вопросам избирателей о выборах в Госдуму
13:26
В Веселом Поселке обокрали квартиру чиновницы
13:20
На Вишневского подали жалобы для снятия с выборов
13:17
Избирком не стал снимать Бориса Вишневского с выборов в Госдуму
13:11
Александр Беляков и Валерий Тришин — новые Почетные граждане Ленобласти
13:07
В Петербурге задержали афериста, выманившего у пенсионера десятки тысяч рублей
13:03
Жителя Шушар обвинили в педофилии
13:00
Белорусские националисты жалуются в ЦИК на Евгения Марченко
12:48
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке барже – буксирного состава
11:03
Какие продукты провоцируют рак толстой кишки?
10:34
Как выбирать арбуз?
10:33
На Васильевском острове вандал повредил памятник Ленину
10:23
В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в поджоге иномарки
10:00
Сколько мы будем бороться с пандемией?
15:48
Иван Верясов завершил выступление на Олимпийских играх
11:49
В Смольном намерены нарастить темпы вакцинации
11:16
Смартфон проверяет подлинность купюр
10:28
Заболевших водителей могут автоматически лишать прав
14:59
На трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность
10:57
Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых»
10:45
В Ленобласти средь беда дня угнали иномарку
10:19
В Петербурге мужчина угнал и поджег автомобиль бывшей сожительницы
10:11
В Колпино полицейские задержали мужчину с амфетамином и его поставщика
10:07
В Петербурге выявлена схема фиктивной вакцинации от коронавируса
08:27
Депутатам платить не нужно?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Валерий Карпин – больше не главный тренер «Ростова»

Валерий Карпин – больше не главный тренер «Ростова»

0
2
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
sport-express.ru
Совмещение в клубе и в сборной России продлилось недолго, сыграло ли роль поражение от «Зенита»?

Поражение на своём поле от «Зенита» в матче 2-го тура начавшегося чемпионата Российской Премьер-Лиги стало последним матчем Валерия Карпина во главе российского клуба. Почти четыре года отработал Карпин с «Ростовом», это дольше, чем Сергей Семак – с «Зенитом». Что стало главной причиной – сейчас активно обсуждается.

Игровой кризис «Ростова» повлёк за собой снижение результатов, а два домашних поражения на старте сезона (пусть и от серьёзных соперников – «Динамо» и «Зенита») могли переполнить чашу терпения менеджмента донского клуба. Клуб нужно срочно выводить из штопора, а главный тренер вынужден думать ещё и о важнейших матчах национальной сборной по пути на чемпионат мира в Катаре. Теперь проблема совмещения решена, и от клубных проблем Карпин освободился.

«Питерец.ру» обратил внимание, что СМИ стали обсуждать кандидатуры преемников Карпина на посту главного тренера «Ростова». Уже появилась конкретика: в прессе называются три фамилии – Дана Петреску, Мурада Мусаева и Станимира Стойлова.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

Вчера, 16:48
«Ростов» Валерия Карпина проиграл «Зениту» после поражения в стартовом туре
23-07-2021, 20:51
Карпин, а не Кунтц, назначен новым главным тренером сборной России по футболу
12-07-2015, 20:34
Ничья команд Радимова и Карпина завершила 1-й тур чемпионата ФНЛ
23-11-2013, 09:51
Спаллетти обещает другой футбол в матче с «Атлетико»
31-08-2019, 22:24
Шомуродов и Чернов помогли «Ростову» обыграть в Москве «Локомотив»
19-10-2019, 23:57
6:1 с «Ростовом» – триумф Дзюбы и атаки «Зенита»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
192
29-07-2021, 11:36
В Петербурге пенсионерка погибла под колесами иномарки
0
328
28-07-2021, 10:52
В Петербурге иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
494
20-07-2021, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
0
787
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
Наверх