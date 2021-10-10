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Питерец.ру » Спорт » Шкриньяр помог сборной России победить Словакию, забив в свои ворота

Шкриньяр помог сборной России победить Словакию, забив в свои ворота

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Звёздный словацкий защитник стал антигероем важного отборочного матча.  

После минимальной победы над Словакией Валерия Карпина только и называют «фартовым» тренером. «Питерец.ру» отмечает, что наша национальная сборная столкнулась перед поединком со словаками с кадровыми проблемами. Однако результат есть – счёт на табло в пользу сборной России, да ещё в стане соперника нашёлся «помощник».

Речь идёт о защитнике «Интера» Милане Шкриньяре, который  в первом тайме поразил собственные ворота. Трансферная стоимость этого игрока – 60 млн евро, и по иронии именно Шкриньяр совершил решающую ошибку в важнейшем для своей команды матче. Захарян делал передачу в словацкую штрафную, и Шкриньяр удивил вратаря Родака, направив мяч в свои ворота. А ведь казанский матч проходил с преимуществом команды Штефана Тарковича, но победу праздновал Валерий Карпин.

Словаки и так не очень удачно начали отборочный турнир, а теперь очень серьёзно отстали от лидеров отборочной группы Н – Хорватии и России. Вице-чемпионы мира в гостях крупно обыграли Кипр (3:0) и опережают россиян по разнице мячей.

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