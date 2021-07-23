ента новостей

20:51
Карпин, а не Кунтц, назначен новым главным тренером сборной России по футболу
16:23
В Петербурге убийство десятилетней давности раскрыто по фото в соцсетях
16:13
В Петербурге полиция проверила рынки
15:40
«Партия Роста» сдала в Горизбирком список в ЗаКС, во главе которого – Сергей Трохманенко.
12:41
Смольный эффективно использует соцсети
11:32
В Ленобласти обнаружили мини-плантацию конопли
11:21
В Петербурге полицеские раскрыли мошенничество 12-летней давности
10:46
Военнослужащие ЗВО продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров на территории Республики Карелия
10:44
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вниз по реке яхты «Уссури»
08:24
Путин не берет ответственность
07:50
Священник скончался от коронавируса
18:57
Лермонтовка запускает бесплатную доставку книг
11:05
Военнослужащие войск РХБЗ ЗВО провели спецобработку Петербурга перед парадом
11:01
На КАД в районе развязки с Московским шоссе до конца августа перекроют две полосы движения
10:56
В Петербурге задержали группу "черных риелторов"
10:31
В Петербурге сотрудники ДПС помогли родиться ребенку
10:28
В Петербурге подросток азиатской внешности изнасиловал 10-летнюю девочку
10:14
Биткоин упал и снова вырос
09:40
Как собирать и готовить грибы
09:12
Финна тоже оштрафовали
00:55
Кто заменит в СКА Хелльберга, Антипина, Ткачёва, Подколзина и Аалтонена?
16:24
Более 100 лейтенантов-выпускников пополнят части Северо-Западного округа Росгвардии
16:20
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке парусника «Россия»
16:13
В Петербурге полицейские с погоней задержали угонщика «Жигулей»
15:56
В Петербурге мужчина отобрал сумку с продуктами у пенсионерки
10:05
Американца оштрафовали
09:19
Украина не хочет единства
08:23
Финны обманывают?
18:37
В Петербурге установят мемориальную доску в честь первооткрывателя вирусов
18:29
На КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Карпин, а не Кунтц, назначен новым главным тренером сборной России по футболу

Карпин, а не Кунтц, назначен новым главным тренером сборной России по футболу

0
4
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
sport-express.ru
Выбор был сделан в пользу отечественного специалиста – пока это главный итог после отставки Станислава Черчесова.

По итогам выступления российской сборной на Евро (два крупных поражения и минимальная победа над дебютантом подобного турнира Финляндией) отставка Станислава Черчесова была неминуема. Но именно Черчесов в 2018 году дал результат – четвертьфинал на домашнем чемпионате мира (если бы не промахи в серии пенальти, мог быть и полуфинал).

Идея с приглашением очередного иностранного специалиста обсуждалась, но реализована не была. Фаворитом называли бывшего нападающего «Кайзерслаутерна» Штефана Кунца: СМИ даже начали вспоминать оригинальные детали его биографии, типа работы полицейским перед началом профессиональной карьеры футболиста.

Из отечественных тренеров выделялись три фигуры – Сергей Семак из «Зенита», уже тренировавший сборную Леонид Слуцкий («Рубин») и ростовчанин Валерий Карпин. Выбор РФС пал на Карпина: именно Валерий Георгиевич попытается реабилитировать нашу национальную команду после европейского первенства. «Питерец.ру» отмечает, что Черчесов и Карпин вместе играли в «Спартаке» ещё во времена чемпионата СССР.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

18-07-2016, 19:53
Станислав Черчесов станет главным тренером сборной России по футболу
12-07-2015, 20:34
Ничья команд Радимова и Карпина завершила 1-й тур чемпионата ФНЛ
29-05-2018, 19:41
Всё-таки Семак: «Зенит» определился с главным тренером
19-10-2019, 23:57
6:1 с «Ростовом» – триумф Дзюбы и атаки «Зенита»
13-07-2017, 21:22
Отставка Дмитрия Торгованова из сборной России по гандболу
12-10-2015, 21:42
Есть путёвка на Евро — 2016!

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
179
20-07-2021, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
0
393
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
401
9-07-2021, 10:19
В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде
0
508
7-07-2021, 14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
Наверх