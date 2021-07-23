Карпин, а не Кунтц, назначен новым главным тренером сборной России по футболу

По итогам выступления российской сборной на Евро (два крупных поражения и минимальная победа над дебютантом подобного турнира Финляндией) отставка Станислава Черчесова была неминуема. Но именно Черчесов в 2018 году дал результат – четвертьфинал на домашнем чемпионате мира (если бы не промахи в серии пенальти, мог быть и полуфинал).

Идея с приглашением очередного иностранного специалиста обсуждалась, но реализована не была. Фаворитом называли бывшего нападающего «Кайзерслаутерна» Штефана Кунца: СМИ даже начали вспоминать оригинальные детали его биографии, типа работы полицейским перед началом профессиональной карьеры футболиста.

Из отечественных тренеров выделялись три фигуры – Сергей Семак из «Зенита», уже тренировавший сборную Леонид Слуцкий («Рубин») и ростовчанин Валерий Карпин. Выбор РФС пал на Карпина: именно Валерий Георгиевич попытается реабилитировать нашу национальную команду после европейского первенства. «Питерец.ру» отмечает, что Черчесов и Карпин вместе играли в «Спартаке» ещё во времена чемпионата СССР.