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Питерец.ру » Спорт » «Ролан Гаррос – 2025»: фиаско Мирры Андреевой, а Бублик съеден Синнером

«Ролан Гаррос – 2025»: фиаско Мирры Андреевой, а Бублик съеден Синнером

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
gettyimages.com
Очень обидное поражение 18-летней россиянки Мирры Андреевой в парижском четвертьфинале.

Российские любители тенниса уже видели 18-летнюю Мирру Андрееву в полуфинале «Ролан Гаррос – 2025», и основания для этого были. Ведь соперницей Андреевой была фактически неизвестная француженка Луа Буассон, которая и так прыгнула выше головы, пробившись в 1/4 финала.

«Питерец.ру» сообщал о поражении Андреевой в прошлогоднем полуфинале Открытого чемпионата Франции: тогда Мирра была ещё моложе, но выступила очень успешно. Единодушная уверенность в том, что уж Буассон-то Андреевой точно проиграет, обернулась против российской теннисистки, проигравшей четвертьфинал в двух сетах – 6:7, 3:6. Ключевым стал захватывающий тай-брейк в первой партии, который мог завершиться в пользу Андреевой, но больше повезло Буассон.

Теперь Буассон поборется в полуфинале с американкой Кори Гауфф, а другую полуфинальную пару составили Арина Соболенко из Белоруссии и полька Ига Швёнтек. Призовые Андреевой за выход в 1/4 финала «Ролан Гаррос» составят более 400 тысяч евро.

В мужском одиночном разряде Янник Синнер из Италии расправился с Александром Бубликом из Казахстана, счёт – 6:1, 7:5, 6:0. В полуфинале Синнер теперь сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который в четырёх сетах победил Александра Зверева из Германии.



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