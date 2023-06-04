На «Ролан Гаррос» российские теннисисты Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова пробились в четвертьфинал

Карен Хачанов расстроился, что с ним не сыграл Андрей Рублёв, который ранее выбыл из турнира. Вместо Рублёва пришлось играть в 1/8 финала с упорным итальянцем Лоренцо Сонего. И 27-летний Хачанов просто провалил начало матча: проиграв очень долгий первый гейм на своей подаче, российский теннисист уступил первую партию с разгромным счётом 1:6.

В второй партии Хачанов прибавил и смог выиграть сет – 6:4 и 1–1. Очень важным стал третий сет, который Хачанов мог выиграть и без тай-брейка, на котором Сонего вырвался вперёд – 4:0. Проигрывая в дальнейшем 3:5, Хачанов смог выиграть тай-брейк со счётом 8:7 и получил психологическое преимущество. Четвёртая партия стала зеркальным отражением первой – 6:1 и 3–1 по сетам в пользу россиянина. Вероятным соперником Хачанова в 1/4 финала может стать Новак Джокович.

В женском турнире Открытого чемпионата Франции продолжает своё победное шествие Анастасия Павлюченкова. Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте последовательно победила в Париже Линду Фрухвиртову (Чехия), двух россиянок – Людмилу Самсонову и Анастасию Потапову, а теперь ещё и бельгийку Элисе Мертенс в 1/8 финала. «Питерец.ру» знает точный счёт матча Павлюченкова – Мертенс 3:6, 7:6 (7:3), 6:3.