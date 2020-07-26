Ушла из жизни Нина Андреева – автор «антиперестроечного манифеста»

Так и не получившая регистрацию в Минюсте Всесоюзная коммунистическая партия большевиков сообщила на своём сайте о смерти на 82-м году жизни Нины Андреевой. Всесоюзную известность преподаватель Технологического института получила в 1988 году после публикации в газете «Советская Россия».

«Питерец.ру» не будет пересказывать содержание знаменитого письма Нины Андреевой «Не могу поступать принципами», но необходимо отметить специфику исторического момента. КПСС тогда стремительно начала сдавать позиции, вскоре потеряв монополию на власть в стране. Статья Андреевой тогда вынудило руководство партии провести специальное заседание Политбюро. Было мнение, что инициатором письма из Ленинграда выступил Егор Лигачёв, которого сразу же записали во «враги Перестройки». А Перестройка, начатая Михаилом Горбачёвым в середине 80-х годов, к тому времени серьёзно забуксовала.

Сам Лигачёв позднее заявил в СМИ, что автором газетной статьи «Не могу поступаться принципами» была лично Нина Андреева, и это вовсе не был заговор партийных консерваторов.