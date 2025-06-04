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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА четвёртый матч финала Единой Лиги ВТБ с разницей в 23 очка, счёт в серии стал 2–2

Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА четвёртый матч финала Единой Лиги ВТБ с разницей в 23 очка, счёт в серии стал 2–2

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vtb-league.com
В пятницу 6 июня «сине-бело-голубые» сыграют с московскими армейцами дома.

Выиграв у ЦСКА первый из двух гостевых матчей финальной серии Лиги ВТБ, баскетбольный «Зенит» несколько расслабился и вчистую уступил в следующей игре, состоявшейся в московском «Мегаспорте» 3 июня. Ни в одной из первых трёх четвертей петербуржцы не смогли набрать и 15 очков – иначе, чем провалом игры в атаке «Питерец.ру» назвать подобное не может. Судите сами – 25:48 к большому перерыву уже нарисовали для гостей перспективу поражения, да ещё и ключевую третью четверть зенитовцы проиграли с разницей «-11».

Когда всё стало ясно, армейцы сбавили обороты и позволили «Зениту» сделать итоговую разницу более приемлемой, но не менее разгромной – 62:85. Вяло играл Трент Фрейзер – всего 2 очка за 24:38 на паркете. Не блеснул на этот раз и Дуэйн Бэйкон, набравший 8 очков за 19 минут (все три дальних броска – мимо кассы). Самым результативным в составе проигравших стал Алекс Пойтресс, добавивший к 13 очкам ещё 4 подбора.

В составе армейцев не оказалось ярко выраженного лидера атаки: Каспер Уэйр набрал 16 очков, Антон Астапкович – 13, Иван Ухов и Амат М'Бай – по 11. Почти 18 минут сыграл 36-летний Семён Антонов: в активе «Саймона» – 3 очка.

Счёт в финале сравнялся, и исход пятого матча решит многое.

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