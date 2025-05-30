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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» победил ЦСКА с разницей в 16 очков, счёт в финальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ стал 1–1

Баскетбольный «Зенит» победил ЦСКА с разницей в 16 очков, счёт в финальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ стал 1–1

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vtb-league.com
Впереди у «сине-бело-голубых» – два матча в Москве, хотя бы один из которых очень нужно выиграть.

Более упорного счёта, нежели 86:70 в пользу «Зенита», ожидал «Питерец.ру» во втором матче финала Единой Лиги ВТБ. Не исключено, что московские армейцы, которых тренирует грек Андреас Пистиолис, посчитали определённую задачу-минимум на выезд в Санкт-Петербург выполненной после победы в стартовой игре финала.

Сыгравший 27 мая ужасно Трент Фрейзер (в первом матче финала этот американец не набрал очков вовсе!) реабилитировался, показав отличный процент реализации дальних бросков – 5 из 6. Полезен был и Окаро Уайт, набравший 12 очков и собравший 5 отскоков почти за 18 минут на паркете петербургской «Арены» (матч посетили 7 тысяч зрителей). Ужасно бросал из-за дуги Дуэйн Бэйкон (всего 1 из 6 попыток), но МVP регулярного сезона в который раз стал самым результативным в составе «Зенита» – 20 очков.

Решающей стала заключительная четверть, выигранная хозяевами паркета со счётом 23:14. Поломав армейскую игру в нападении, зенитовцы отпраздновали уверенную победу – разница в 16 очков говорит сама за себя. Очень важная деталь: это поражение стало для ЦСКА первым в нынешнем плей-офф: «Пари НН» был пройден в трёх матчах, четыре поражения подряд потерпел во втором раунде и УНИКС. Третий матч финала состоится 1 июня.

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