Баскетбольный «Зенит» без Сергея Карасёва обыграл в Москве ЦСКА в третьем матче финала Единой Лиги ВТБ, счёт – 91:83 в пользу команды Хавьера Паскуаля

Баскетбольный «Зенит» сумел выиграть в не совсем заполненном «Мегаспорте» (присутствовало более 8 тысяч зрителей при вместимости московской арены более чем в 13 тысяч) третий матч финала Лиги ВТБ у московских армейцев. При этом вторую игру подряд «сине-бело-голубым» не может помочь Сергей Карасёв, который и в стартовой встрече финала сыграл всего 8 минут.

Сегодняшний матч удостоился прямой трансляции на «Матч ТВ»: в превью поучаствовал хорошо знакомый любителям отечественного баскетбола Егор Вяльцев. По итогам стартовой четверти петербуржцы получили символический перевес в 3 очка, во второй четверти преуспели хозяева паркета: ЦСКА выиграл этот отрезок встречи с преимуществом «+11». На большой перерыв команды отправились при счёте 50:42 в пользу коллектива Андреаса Пистиолиса.

Во второй половине разыгрался Дуэйн Бэйкон, который в этом матче много мазал – 10 бросков мимо со средней дистанции и ещё 3 «холостых» выстрела из-за дуги. Однако именно МVP «регулярки» разделил с разыгрывающим Трентом Фрейзером лавры самого результативного игрока в составе «Зенита» – оба американца набрали по 19 очков. «Питерец.ру» считает теневым героем концовки Георгия Жбанова, забросившего сложнейший мяч в проходе под кольцо.