Петербургская шахматистка Ульяна Дудкина заняла 5-е место на завершившемся в Воронеже этапе Кубка России, в тройку вошли Анна Журова, Екатерина Борисова и Диана Хафизова

В Воронеже состоялся этап женского шахматного Кубка России, спонсором которого является известная букмекерская контора. «Питерец.ру» следил за выступлением WCM Ульяны Дудкиной, представлявшей на этом турнире город на Неве. В который раз можно убедиться в справедливости рейтинга ФИДЕ: до начала воронежского турнира Дудкина занимала пятую строчку в стартовом рейтинг-листе, и именно на пятом месте петербурженка и финишировала, набрав 6 очков из 9.

После двух побед на старте Дудкина чёрными играла с рейтинг-фаворитом Анной Журовой, которая ещё и представляет Воронежскую область. Но Дудкиной удалось победить, после чего последовали две ничьи (в 5-м туре – со обладательницей второго рейтинга турнира Екатериной Борисовой из Москвы). Затем Дудкина чередовала победы и поражения (6-й тур – проигрыш Полине Кузнецовой, 7-й тур – успех в партии с Софьей Блиновой, 8-й тур – фиаско с Евой Головатенко и победа на финише над Марией Печеникиной). По 6 очков набрали ещё две участницы – Милена Ельникова и Блинова, но дополнительный коэффициент Дудкиной оказался лучше и позволил ей стать пятой.

Журова и Борисова набрали по 7 очков, и поражение от Дианы Хафизовой в 9-м туре не испортило для Журовой победный коэффициент.



