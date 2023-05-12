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Питерец.ру » Спорт » Гандбольный «Зенит» закончил борьбу за медали в сезоне – 2022/2023: команда Дмитрия Торгованова проиграла и второй матч серии плей-офф с ЦСКА

Гандбольный «Зенит» закончил борьбу за медали в сезоне – 2022/2023: команда Дмитрия Торгованова проиграла и второй матч серии плей-офф с ЦСКА

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.spbhandball.ru
После «-5» в Санкт-Петербурге последовали «-7» в Москве, которые только обрадовали талисмана ЦСКА (на фото).

«Питерец.ру» верил в чудо в Москве после неожиданного фиаско «Зенита» в первом домашнем матче четвертьфинальной серии плей-офф с московскими армейцами. Но ЦСКА вновь доказал «сине-бело-голубым», что есть в арсенале столичной команды весомые аргументы для победы и в матче, и в серии.

Гандбольные серии учитывают разницу мячей, но и фактор своего поля никто не отменял. Поэтому нельзя забывать: петербуржцы начали ответный матч не со счёта 0:0, а сразу с 0:5 или «-5» из-за проигрыша первой игры. Это обстоятельство не повышало настроения гостям, хотя первый тайм судя по счёте прошёл в равной борьбе – всего 15:14 в пользу ЦСКА. Но это означало, что время на ликвидацию дефицита мячей уменьшилось до одного тайма, а этот самый дефицит только возрос (с «-3» до «-4»).

Но своеобразный «перформанс» московского голкипера Третынко свёл на нет все попытки «Зенита» догнать и перегнать соперника. Именно сэйвы голкиперов ЦСКА и значительное количество потерь у зенитовцев привело к итоговому поражению со счётом 28:35. Это означало, что итоговая разница в противостоянии с армейцами столицы составила 12 мячей в пользу коллектива Олега Ходькова. У «Зенита» 7 бросков реализовал Климовец, 6 – Солодовников.

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