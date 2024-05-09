Гандбольный «Зенит» смог одержать минимальную победу над «Чеховскими медведями» в гостях, но по сумме двух матчей в финале сыграет клуб из Подмосковья

«Питерец.ру» обратил внимание на интересное высказывание на одном из сайтов, посвящённых гандболу:

«Не верилось, что медведи, вцепившись в добычу, её отпустят».

Речь, разумеется, шла о гостевой победе легендарного тренера Владимира Максимова в Санкт-Петербурге с разницей в 5 мячей. Но «Зенит» сумел выиграть у принципиального соперника в его «логове» – возможно, именно с этой победы начнётся подъём команды Дмитрия Торгованова к борьбе за золото гандбольной Суперлиги в следующем сезоне?

А начался ответный полуфинальный матч для «Зенита» с едва ли не катастрофического счёта 3:7 уже в дебюте, а это означало, что «-5» после первой встречи превратились уже в гигантские «-9». Торгованов пошёл на замену вратаря: вместо Максима Попова в игру вступил Дмитрий Кузнецов. Отличная игра Кузнецова позволила «Зениту» вернуться в игру: первый тайм завершился со счётом 15:13 в пользу чеховских хищников.

А во второй половине «Зенит» смог повести в два мяча, но в этот момент своё веское слово сказали лидеры подмосковного клуба – Александр Ермаков и Александр и Кирилл Котовы. Вырвать победу «Зениту» позволил точный семиметровый, который исполнил признанный специалист по этому элементу игры Олег Луня, итог матча – 28:27.



