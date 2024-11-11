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Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Ольга Карманова победила на юниорском первенстве мира во Флорианополисе в возрастной группе до 18 лет, набрав 9 очков за 11 туров, Галина Михеева стала третьей

Петербургская шахматистка Ольга Карманова победила на юниорском первенстве мира во Флорианополисе в возрастной группе до 18 лет, набрав 9 очков за 11 туров, Галина Михеева стала третьей

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
worldyouth2024.com
У юношей до 18 лет первое место занял российский гроссмейстер Алексей Гребнев.

Драматичным, но счастливым получился финиш завершившегося в Бразилии юниорского первенства мира для чемпионки Санкт-Петербурга по шахматам Ольги Кармановой. Одержав в 7-м туре победу над Аминой Каирбековой из Казахстана, Карманова вышла в лидеры. После этого участница Суперфинала чемпионата России в Барнауле выиграла у Паулы Суарес-Гомес из Испании и сильной французской шахматистки Манон Шиппке (рейтинг ФИДЕ россиянки – 2301 пункт ЭЛО, у Шиппке этот показатель составляет 2280).

«Питерец.ру» не ожидал поражения Кармановой, пусть и чёрными фигурами, в партии 10-го тура с Марией Алексеенко из ЯНАО (после проигрыша Каирбековой в заключительном туре Алексеенко финишировала на 7-м месте). Но Карманова продемонстрировала психологическую устойчивость, которой ей не хватало в Барнауле (там петербурженка допустила серию поражений). Выиграв в заключительном туре у обладательницы звания WFM Джулии Салы из Италии, Карманова набрала 9 очков и по дополнительному коэффициенту опередила ставшую второй Каирбекову.

Ещё одна россиянка Галина Михеева в этой же возрастной категории «Girls 18» сумела «доплыть ничьими» до третьего места. Победив Алексеенко в 7-м туре, Михеева сделала четыре ничьи подряд и набрала 8 очков.

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