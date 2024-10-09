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Питерец.ру » Спорт » Провалив заключительную четверть, баскетбольный «Зенит» сумел победить «Пари Нижний Новгород» со счётом 81:78, Бэйкон набрал 24 очка, Шеперд – 20

Провалив заключительную четверть, баскетбольный «Зенит» сумел победить «Пари Нижний Новгород» со счётом 81:78, Бэйкон набрал 24 очка, Шеперд – 20

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27
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
bc-zenit.com
Четвёртая четверть закончилась со счётом 23:12 в пользу нижегородцев.

В своём предыдущем матче в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ «Пари НН» преподнёс едва ли не главную сенсацию нынешнего сезона, обыграв дома ЦСКА (77:75). Во встрече с московскими армейцами нижегородцы удачно провели четвёртую четверть, а самым результативным стал поволжский форвард с американским паспортом Обри Доукинс.

«Питерец.ру» убеждён, что игроки «Зенита» досконально разобрали неожиданную победу «Пари НН» над ЦСКА, но и на этот раз в четвёртой четверти хозяйничали нижегородцы. А ведь зрители петербургской «Арены» по итогам трёх четвертей могли решить, что игра для хозяев паркета сделана: «сине-бело-голубые» вели со счётом 69:55.

Точная «трёха» Дуэйна Бэйкона (всего за этот матч легионер «Зенита» набрал 24 очка – лучший результат в составе обеих команд) довела преимущество коллектива Хавьера Паскуаля до «+17». Здесь произошёл нижегородский «камбэк», завершившийся точным броском Джейкинана Ганта (именно такое написание – на сайте «Пари НН»), и перевес «Зенита» растаял до трёх очков. Очень вовремя попал Ксавьер Мун, а в ответной атаке набравший за всю игру 20 очков Кейси Шеперд допустил решающую потерю.

Лидером таблицы Лиги ВТБ продолжает быть «Локомотив-Кубань», «Зенит» – второй.

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