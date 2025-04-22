ента новостей

01:44
«Ленинградка» проиграла серию за бронзу команде «Заречье-Одинцово» со счётом 2–3, а чемпионом женской волейбольной Суперлиги стал калининградский «Локомотив»
21:16
На Серебристом бульваре грузовик сбил 21-летнего электросамокатчика
19:20
В Петербурге пройдет чемпионат города по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин
19:10
На Среднеохтинском проспекте мужчина на электровелосипеде столкнулся с иномаркой
15:01
Папа Римский Франциск ушёл из жизни в возрасте 88 лет
14:47
В Петербурге молодогвардейцы и волонтеры провели масштабную донорскую акцию
14:39
Суд признал Google виновным в разглашении личных данных погибших в ходе СВО военных ВС РФ
14:05
Как мошенники используют фальшивые аккаунты для кражи данных?
14:01
К 80-летию Победы в Санкт-Петербурге состоится благотворительный концерт «Никто не забыт, ничто не забыто»
13:17
В Петербурге стартовал сезон фонтанов
13:01
Во Всеволожске иностранец в ходе конфликта ударил мужчину топором по голове
12:38
На Васильевском острове семимесячный ребенок пострадал при падении коляски в автобусе
12:24
На Ленинском проспекте иномарка сбила подростка на электросамокате
10:30
Пенсионер с Дибуновской улицы отдал мошенникам более 15 млн рублей
10:25
На Искровском проспекте "форточница" ограбила пенсионерку
10:13
На Муринской дороге девушку ударили бутылкой по голове
08:51
СПб в подвале рейтинга доходности инвестиций в недвижимость
08:45
Проблема СИМ остается актуальной
08:26
Каковы траты в СПб по госзакупкам?
08:12
В СПб обновили более 700 скамеек
16:59
Петербургское хоккейное «Динамо» благодаря точному броску Петра Яковлева в овертайме выиграло пятый матч серии плей-офф ВХЛ с «Магниткой»
11:01
Город убирают перед Пасхой
10:40
Рынок труда в СПб: конкуренция растет, но дефицит кадров остается
09:56
Бизнесмены «недружественных» стран приедут в Петербург
09:30
В Петербурге на ремонт крыш потратили почти миллиард
13:37
В Ленобласти готовятся к Аграрной неделе-2025
13:31
В Петербурге отмечают Международный день памятников и исторических мест
13:24
В Ленобласти поймали угонщика автомобиля с парковки в 1-м Верхнем переулке
13:16
В Ленобласти задержали жителя деревни Остров за убийство односельчанина
12:44
В Парголово автоледи на иномарке сбила 9-летнего мальчика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Ленинградка» проиграла серию за бронзу команде «Заречье-Одинцово» со счётом 2–3, а чемпионом женской волейбольной Суперлиги стал калининградский «Локомотив»

«Ленинградка» проиграла серию за бронзу команде «Заречье-Одинцово» со счётом 2–3, а чемпионом женской волейбольной Суперлиги стал калининградский «Локомотив»

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
leningradka.spb.ru
И финальная серия, и противостояние за третье место затянулись на все пять матчей.

Очень интересным получился финиш плей-офф сезона женской волейбольной Суперлиги сезона – 2024/2025: «Питерец.ру» подводит итоги финала и «бронзовой» серии. В борьбе за золото чемпионата России сошлись главный фаворит сезона – казавшееся непобедимым казанское «Динамо-Ак Барс» встретило отчаянное сопротивление со стороны калининградского «Локомотива».

В первых двух матчах финала казанские динамовки катком прошлись по клубу-конкуренту, дважды выиграв со счётом 3–0. Ключевым стал третий матч, в котором «Динамо-Ак Барс» вело 2–0 по партиям и находилось в выигрыше одного сета до золотых медалей. Но именно в решающий момент произошло спортивное чудо: «Локомотив» сначала сократил разрыв, затем сравнял счёт и выиграл тай-брейк со счётом 15:10. Победив ещё дважды (3–0 и 3–1), коллектив Андрея Воронкова сотворил сенсацию и взял золото.

Ровно по такому же сценарию развивалась и «бронзовая» серия, в которой «Ленинградка» выиграла два первых матча. Но «Заречье-Одинцово» не собиралось сдаваться. Команда Константина Ушакова сумела выиграть у «Диких Пчёл» три раза подряд с одинаковым счётом 3–1, и бронзовые медали отправляются в Подмосковье. Но «Ленинградка» не заслужила упрёков за итоговое четвёртое место.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-04-2024, 00:23
Волейбольная «Ленинградка» снова проиграла московскому «Динамо» на тай-брейке и теперь уступает в серии за бронзу 1–2
4-02-2024, 21:54
«Ленинградка» уступила в пяти сетах лидеру волейбольной Суперлиги – московскому «Динамо», при этом Чернова превзошла по результативности Гончарову
19-03-2025, 21:48
«Ленинградка» обыграла «Динамо-Метар» в четырёх партиях и вышла в полуфинал женской волейбольной Суперлиги: Чернова набрала 22 очка, Гарелик – 21
12-04-2024, 01:57
«Ленинградка» не смогла выйти в финал женской волейбольной Суперлиги, проиграв полуфинальную серию клубу «Динамо-Ак Барс» со счётом 1–3
8-04-2024, 02:32
Волейбольная «Ленинградка» проиграла и второй матч серии с клубом «Динамо-Ак Барс», счёт 1–3
16-03-2025, 02:02
После поражения волейбольной «Ленинградки» от челябинского клуба «Динамо-Метар» счёт в четвертьфинальной серии плей-офф стал 1–1

Происшествия на дорогах

Вчера, 21:16
На Серебристом бульваре грузовик сбил 21-летнего электросамокатчика
Вчера, 19:10
На Среднеохтинском проспекте мужчина на электровелосипеде столкнулся с иномаркой
Вчера, 12:38
На Васильевском острове семимесячный ребенок пострадал при падении коляски в автобусе
Вчера, 12:24
На Ленинском проспекте иномарка сбила подростка на электросамокате
Наверх