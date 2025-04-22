«Ленинградка» проиграла серию за бронзу команде «Заречье-Одинцово» со счётом 2–3, а чемпионом женской волейбольной Суперлиги стал калининградский «Локомотив»

Очень интересным получился финиш плей-офф сезона женской волейбольной Суперлиги сезона – 2024/2025: «Питерец.ру» подводит итоги финала и «бронзовой» серии. В борьбе за золото чемпионата России сошлись главный фаворит сезона – казавшееся непобедимым казанское «Динамо-Ак Барс» встретило отчаянное сопротивление со стороны калининградского «Локомотива».

В первых двух матчах финала казанские динамовки катком прошлись по клубу-конкуренту, дважды выиграв со счётом 3–0. Ключевым стал третий матч, в котором «Динамо-Ак Барс» вело 2–0 по партиям и находилось в выигрыше одного сета до золотых медалей. Но именно в решающий момент произошло спортивное чудо: «Локомотив» сначала сократил разрыв, затем сравнял счёт и выиграл тай-брейк со счётом 15:10. Победив ещё дважды (3–0 и 3–1), коллектив Андрея Воронкова сотворил сенсацию и взял золото.

Ровно по такому же сценарию развивалась и «бронзовая» серия, в которой «Ленинградка» выиграла два первых матча. Но «Заречье-Одинцово» не собиралось сдаваться. Команда Константина Ушакова сумела выиграть у «Диких Пчёл» три раза подряд с одинаковым счётом 3–1, и бронзовые медали отправляются в Подмосковье. Но «Ленинградка» не заслужила упрёков за итоговое четвёртое место.