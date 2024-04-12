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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградка» не смогла выйти в финал женской волейбольной Суперлиги, проиграв полуфинальную серию клубу «Динамо-Ак Барс» со счётом 1–3

«Ленинградка» не смогла выйти в финал женской волейбольной Суперлиги, проиграв полуфинальную серию клубу «Динамо-Ак Барс» со счётом 1–3

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
leningradka.spb.ru
Впереди у команды Александра Кашина – борьба за бронзовые медали.

Несмотря на то, что волейбольный сезон для «Ленинградки» ещё не завершён, и впереди у «Диких Пчёл» – серия за бронзу, «Питерец.ру» уже сейчас может назвать этот сезон очень успешным для команды Александра Кашина. «Ленинградка» вышла на новый уровень игры и результатов, всерьёз претендовала на выход в финал. А в апреле прошлого года «Ленинградка» проиграла обе встречи саратовскому «Протону» уже в первом раунде игр навылет.

В первой партии четвёртого матча с «Динамо-Ак Барсом» в составе хозяек площадки выделялась Валерия Романова, которая удачно играла и в предыдущей игре. Итог – победа «Ленинградки» в стартовом сете со счётом 25:22. В следующей партии заработал казанский блок, к тому же удачно действовали Енина и Лазаренко: так «Динамо-Ак Барс» сравнял счёт в матче, взял второй сет с разницей в 4 очка. Возможно, в планы коллектива Александра Кашина входило повести в этой игре со счётом 2–0, потому что в третьем и четвёртом сетах доминировали гостьи.

Выиграв третью партию со счётом 25:18, команда Зорана Терзича разгромили петербурженок – 25:13. Самой результативной в этом матче стала Брайелин Мартинес, набравшая 24 очка (у Романовой – 22). В другой полуфинальной паре впереди калининградский «Локомотив».



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