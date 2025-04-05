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Петербургские фигуристы достойно выступили на международном турнире «Кубок сильнейших спортсменов»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Три награды завоевали петербургские фигуристы на традиционном международном турнире «Кубок сильнейших спортсменов»

На завершившемся в Йошкар-Оле международном турнире "Кубок сильнейших спортсменов" петербургские фигуристы добились значительного успеха, завоевав три награды.

Илья Строганов из СШОР "Звёздный лёд", выступавший в мужском одиночном катании, стал бронзовым призёром, набрав 203.40 балла. Две другие медали команде Санкт-Петербурга принесли юниоры: Максим Бадави из СШОР "Академия фигурного катания на коньках" завоевал серебро с результатом 224.00 балла, а его одноклубник Илья Неретин – бронзу, набрав 222.34 балла.

Таким образом, петербургские фигуристы продемонстрировали высокий уровень мастерства, завоевав одну бронзовую и две серебряные медали на престижном турнире.

Источник: Комитет по спорту
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