Петербуржцы достойно выступили на чемпионате России по прыжкам в воду

На прошедшем в Пензе чемпионате России по прыжкам в воду спортсмены сборной Санкт‑Петербурга показали достойные результаты.
Второй год подряд на женской вышке победу одерживает спортсменка СШОР по водным видам спорта «Невская волна». В этом году «золото» завоевала Ульяна Манаенкова.
Экс-чемпионка на вышке – спортсменка СШОР «Невская волна» Анна Конаныхина завоевала серебряную медаль. В финале на вышке из 12 сильнейших спортсменов страны – четверо представляли «Невскую волну».
Также Ульяна Манаенкова и Анна Конаныхина завоевали серебряные награды в синхронных прыжках на вышке.
Анна Конаныхина одержала победу на вышке в синхронных прыжках (смешанные) – в паре с Александром Бондарем.
Самая юная участница чемпионата России Надежда Трифонова завоевала бронзовую награду в парных прыжках и заняла 4-е место в индивидуальной программе на трамплине 3 метра.
В синхронных прыжках (трамплин 3 метра) бронзовую медаль завоевал Александр Черепахин.
Тренеры спортсменов – Светлана Леонтьевская, Светлана Иванова и Дмитрий Доброскок.