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Питерец.ру » Спорт » Петербуржцы достойно выступили на чемпионате России по прыжкам в воду

Петербуржцы достойно выступили на чемпионате России по прыжкам в воду

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Комитет по спорту
Петербуржцы успешно выступили на чемпионате России по прыжкам в воду

На прошедшем в Пензе чемпионате России по прыжкам в воду спортсмены сборной Санкт‑Петербурга показали достойные результаты. 

Второй год подряд на женской вышке победу одерживает спортсменка СШОР по водным видам спорта «Невская волна». В этом году «золото» завоевала Ульяна Манаенкова.

Экс-чемпионка на вышке – спортсменка СШОР «Невская волна» Анна Конаныхина завоевала серебряную медаль. В финале на вышке из 12 сильнейших спортсменов страны – четверо представляли «Невскую волну».

Также Ульяна Манаенкова и Анна Конаныхина завоевали серебряные награды в синхронных прыжках на вышке.

Анна Конаныхина одержала победу на вышке в синхронных прыжках (смешанные) – в паре с Александром Бондарем.

Самая юная участница чемпионата России Надежда Трифонова завоевала бронзовую награду в парных прыжках и заняла 4-е место в индивидуальной программе на трамплине 3 метра.

В синхронных прыжках (трамплин 3 метра) бронзовую медаль завоевал Александр Черепахин.

Тренеры спортсменов – Светлана Леонтьевская, Светлана Иванова и Дмитрий Доброскок.

Источник: Комитет по спорту
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