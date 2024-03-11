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Питерец.ру » Спорт » Петербургская команда по синхронному катанию на коньках выиграла чемпионат России

Петербургская команда по синхронному катанию на коньках выиграла чемпионат России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com/kfisspb
Петербургская команда «Парадиз» (СШОР «Академия фигурного катания на коньках») выиграла чемпионат России

В Саранске завершились чемпионат и первенство России по синхронному катанию на коньках.

Петербургская команда «Парадиз» (СШОР «Академия фигурного катания на коньках») выиграла чемпионат России, заработав за две программы 241.67 баллов.

Команда «Санрайз-1» стала серебряным призером первенства страны. За две программы воспитанницы СШОР «Академии фигурного катания на коньках» набрали  205.78 баллов.

Напомним, что команда «Парадиз» основана в Петербурге в 1994 году Заслуженным тренером России и Заслуженной артисткой страны Ириной Яковлевой. В январе 1996 года в тренерский штаб команды вошёл тренер по фигурному катанию - Заслуженный артист России, Заслуженный тренер Александр Яковлев - супруг Ирины Яковлевой. 

За свою историю «Парадиз», сменил несколько поколений фигуристок, трижды становился чемпионом мира и 25 раз побеждал в чемпионатах России.

Источник: Комитет по спорту
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