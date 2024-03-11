Петербургская команда по синхронному катанию на коньках выиграла чемпионат России

В Саранске завершились чемпионат и первенство России по синхронному катанию на коньках.

Петербургская команда «Парадиз» (СШОР «Академия фигурного катания на коньках») выиграла чемпионат России, заработав за две программы 241.67 баллов.

Команда «Санрайз-1» стала серебряным призером первенства страны. За две программы воспитанницы СШОР «Академии фигурного катания на коньках» набрали 205.78 баллов.

Напомним, что команда «Парадиз» основана в Петербурге в 1994 году Заслуженным тренером России и Заслуженной артисткой страны Ириной Яковлевой. В январе 1996 года в тренерский штаб команды вошёл тренер по фигурному катанию - Заслуженный артист России, Заслуженный тренер Александр Яковлев - супруг Ирины Яковлевой.

За свою историю «Парадиз», сменил несколько поколений фигуристок, трижды становился чемпионом мира и 25 раз побеждал в чемпионатах России.