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Питерец.ру » Спорт » На малой спортивной арене СК «ПЕТРОВСКИЙ» состоится матч высшей лиги PARI

На малой спортивной арене СК «ПЕТРОВСКИЙ» состоится матч высшей лиги PARI

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
14 апреля 2024 года состоится матч по РЕГБИ высшей лиги Чемпионата PARI между «Сборной Санкт-Петербурга» и РК «Казань»

14 апреля в 13:00 на малой спортивной арене СК «ПЕТРОВСКИЙ» состоится матч высшей лиги PARI. На своём поле «Сборная Санкт-Петербурга» будет принимать Регбийный Клуб «Казань».

Всех любителей регби ждёт в этот день настоящий праздник спорта и весны! В своей истории команды будут играть впервые. В прошлом сезоне обе команды вышли в финальный этап соревнований (Финал четырех), но так и не встретились на поле. Полуфиналы проходили с разными соперниками, «Сборная Санкт-Петербурга» успешно прошла в финал, а РК «Казань» уступив сопернику довольствовалась матчем за третье место. Матч для наших болельщиков регби станет важным и ярким событием.

До матча, с 11:30 планируются праздничные мероприятия для всех желающих поддержать команды. На церемонию награждения приглашены почётные гости: руководство федерации регби России и Санкт-Петербурга, партнёры федерации, именитые спортсмены, представители законодательной и исполнительной власти.

Регби – один из самых распространенных в мире классических игровых видов спорта. Федерация регби Санкт-Петербурга занимается популяризацией и развитием этой игры в Северной столице. В городе организованы две профессиональные команды по регби-7 и регби-15 и действуют отделения по регби в спортивных школах Фрунзенского, Кировского и Приморского районов. Также в регби играют студенты ведущих вузов и курсанты военных училищ, уже несколько лет школьники Санкт-Петербурга осваивают игру с овальным мячом. В студенческой регбийной лиге принимает участие 18 команд, а в школьной 24. В Чемпионате города помимо студентов принимают участие и любительские коллективы. Чемпионаты города проходят по дисциплинам: регби, регби-7, регби-пляжное, регби на снегу. В 2023 году федерация начала осваивать новый сегмент – корпоративный спорт, участники играют в бесконтактную разновидность игры тэг-регби. В Бизнес-лиге по тэг-регби в 2023 году приняло участие 16 команд.   Этот вид спорта подходит для людей любого пола, возраста и уровня физической подготовки. В Петербурге пользуется большой популярностью любительское регби. Детские и юношеские команды играют в первенстве города, а студенческая лига представлена клубами 18 вузов города. Развивается игра и на школьном уровне. Более тысячи петербургских школьников бесплатно занимаются регби в трех специализированных секциях.

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