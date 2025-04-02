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В Петербурге вручили награды Министерства спорта России и Правительства города

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту состоялась торжественная церемония вручения наград Министерства спорта России и Правительства Санкт-Петербурга

В торжественной обстановке Олимпийского зала Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга состоялась церемония награждения выдающихся спортсменов и тренеров города. Мероприятие, прошедшее с особым размахом и подчеркнутой важностью момента, стало ярким событием в спортивной жизни Северной столицы. Главным действующим лицом церемонии стал председатель Комитета, заслуженный мастер спорта России Антон Шантырь, на плечи которого легла почетная миссия вручения заслуженных наград от Министерства спорта России и Правительства Санкт-Петербурга.

Зал, украшенный государственными символами и спортивной атрибутикой, был полон ожидания. Воздух трепетал от предвкушения, а атмосфера напряжения и радостного волнения ощущалась буквально физически. Каждый присутствующий – спортсмены, тренеры, родители, представители спортивных федераций – с волнением ожидал объявления имен награждаемых. Антон Шантырь, с достоинством и теплотой, вручал награды, каждое слово его речи было проникнуто глубоким уважением к заслугам спортсменов и их наставников.

Среди особо отмеченных – Валентина Чеботарева, тренер СШОР «Академия фигурного катания на коньках», удостоенная нагрудного знака Правительства Санкт-Петербурга «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга». Её вклад в подготовку молодых талантов, ее бесконечная преданность делу воспитания будущих чемпионов, были отмечены высокой наградой, ставшей признанием её многолетнего труда и исключительного мастерства.

Но награды получили не только представители фигурного катания. Церемония стала поистине масштабным событием, отражающим широкий спектр спортивных дисциплин, культивируемых в Санкт-Петербурге. Антон Шантырь вручал удостоверения и знаки «Мастер спорта России» представителям самых разных видов спорта: от динамичной гребли на байдарках и каноэ до изящной художественной гимнастики; от силового самбо и зрелищного акробатического рок-н-ролла до тактического фехтования и выносливого спортивного ориентирования. Также были награждены представители тхэквондо, танцевального спорта, бокса, ушу, спортивной аэробики, киокусинкай, настольного тенниса, спортивной гимнастики, футбола и универсального боя. Каждый спортсмен, поднимаясь на сцену, получал заслуженную награду, символ его усилий, пота и бессонных ночей, проведенных в тренировочных залах.

Особое внимание было уделено достижениям в баскетболе 3х3. Антон Шантырь вручил Благодарственные письма Комитета по физической культуре и спорту талантливым спортсменам и их тренерам: Марии Барышниковой, Диане Белькович, Анастасии Вакулиной, Кристине Гулиной, Анастасии Рыковой, Майре Сергазиновой, Марии Яцемирской, Глебу Кокорину, Шалве Шаташвили, Михаилу Юдову и Кириллу Осьминину. Их победы стали ярким подтверждением высокого уровня спортивной подготовки в Санкт-Петербурге и послужили источником гордости для всего города.

Источник: Комитет по спорту
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