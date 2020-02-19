В Петербурге назначен новый руководитель Комитета по физической культуре и спорту

Вчера в Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту вице-губернатор Владимир Кириллов представил коллективу отраслевого ведомства нового руководителя. Накануне, 17 февраля, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил на должность председателя Комитета по физической культуре и спорту серебряного призера Олимпийских летних игр по велоспорту 1996 года Антона Игоревича Шантыря.

Владимир Кириллов пожелал Антону Шантырю успехов в работе над совершенствованием спортивной отрасли Северной столицы, отметив, что большой профессиональный опыт поможет новому руководителю Комитета в решении поставленных перед ним социально-значимых задач. В числе приоритетных направлений деятельности Комитета Владимир Кириллов обозначил развитие массового спорта и приобщение горожан к здоровому образу жизни, укрепление материально-технической базы и оптимизацию работы в сфере спорта высших достижений.

Также среди первоочередных задач нового председателя Комитета – подготовка к предстоящим крупным международным соревнованиям, включая Чемпионат Европы по футболу и Гонку по триатлону Ironman 70.3 Russia, которые пройдут в нашем городе этим летом.