В Петербурге стартовали региональные соревнования по художественной гимнастике «Золотой Кубок»

Сегодня на площадке СШОР «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» (Петровский пр., 16) стартовали региональные соревнования по художественной гимнастике «Золотой Кубок» на призы серебряного призера Олимпийских игр Токио-2020, Заслуженного мастера спорта России Ангелины Шкатовой.

В соревнованиях принимают участие более 200 гимнасток в 16 возрастных категориях (от 7 лет и старше) из шести регионов нашей страны.

В церемонии открытия турнира принял участие председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт‑Петербурга, Заслуженный мастер спорта России Антон Шантырь.

Руководитель ведомства поблагодарил Ангелину Шкатову за инициативу организовать соревнования на призы своего имени и вручил титулованной спортсменке Почётную грамоту Комитета по физической культуре и спорту.

«Золотой Кубок» продлится до 9 июня (включительно).