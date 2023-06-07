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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге стартовали региональные соревнования по художественной гимнастике «Золотой Кубок»

В Петербурге стартовали региональные соревнования по художественной гимнастике «Золотой Кубок»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
kfis.gov.spb.ru
В Петербурге стартовали региональные соревнования по художественной гимнастике «Золотой Кубок» на призы серебряного призера Олимпийских игр Токио-2020 Ангелины Шкатовой

Сегодня на площадке СШОР «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» (Петровский пр., 16) стартовали региональные соревнования по художественной гимнастике «Золотой Кубок» на призы серебряного призера Олимпийских игр Токио-2020, Заслуженного мастера спорта России Ангелины Шкатовой.

В соревнованиях принимают участие более 200 гимнасток в 16 возрастных категориях (от 7 лет и старше) из шести регионов нашей страны.

В церемонии открытия турнира принял участие председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт‑Петербурга, Заслуженный мастер спорта России Антон Шантырь.

Руководитель ведомства поблагодарил Ангелину Шкатову за инициативу организовать соревнования на призы своего имени и вручил титулованной спортсменке Почётную грамоту Комитета по физической культуре и спорту.

«Золотой Кубок» продлится до 9 июня (включительно).

Источник: Комитет по спорту
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